Un paio di giorni fa vi abbiamo riportato un’indiscrezione secondo la quale ASUS avrebbe deciso di interrompere la serie Zenfone per concentrare tutte le proprie risorse sulla famiglia di dispositivi ROG; la notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno poco tempo dopo la presentazione dell’ultimo modello della serie, Zenfone 10.

A quanto pare però, le indiscrezioni precedentemente trapelate potrebbero essere prive di fondamento, l’azienda si è infatti affrettata a smentire quanto condiviso nei giorni scorsi con un breve comunicato stampa.

ASUS promette un forte impegno nei confronti del business degli smartphone, la serie Zenfone non sarà abbandonata

Nel corso degli anni il produttore taiwanese ASUS è riuscito a costruirsi una solida base di clienti affezionati, i prodotti del brand sono migliorati molto nel corso del tempo, sia dal punto di vista delle specifiche tecniche che del software; l’azienda nelle ultime ore ha deciso di smentire alcune voci che hanno destato la preoccupazione di diversi utenti negli ultimi giorni.

Secondo quanto riportato in precedenza, ASUS non avrebbe deciso di abbandonare il settore degli smartphone ma solo di dirottare le risorse aziendali sulla famiglia ROG Phone, abbandonando di conseguenza lo sviluppo di futuri modelli della serie Zenfone; a quanto pare però le voci in questione potrebbero essere inesatte, visto che l’azienda ha deciso di dire la sua in merito con il breve comunicato che vi riportiamo di seguito:

Vorremmo rispondere alle voci secondo cui ASUS Zenfone 10 sarà l’ultima generazione della serie e che la linea di prodotti ASUS Zenfone verrà chiusa. Questo non è vero. Continueremo con le nostre due principali linee di prodotti di telefonia, ROG Phone e Zenfone. ASUS ha un forte impegno nei confronti del business degli smartphone e dei clienti. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla nostra richiesta sugli utili del secondo trimestre. Resta sintonizzato per le nostre linee di prodotti 2024.

Come potete notare dunque, ASUS si premura di rassicurare i propri utenti, la società non ha intenzione di interrompere lo sviluppo della serie Zenfone e continuerà come di consueto a lavorare su entrambe le linee di prodotti attualmente esistenti.

Se da un lato si tratta di una forte smentita da parte della società, dall’altra bisogna anche considerare che difficilmente l’azienda avrebbe ammesso a cuor leggero quanto condiviso dalle indiscrezioni: un’ammissione di questo tipo infatti, a poca distanza dal lancio di Zenfone 10 che a breve sbarcherà in alcuni mercati, farebbe registrare un duro colpo alla società non solo dal punto di vista dell’immagine ma anche e soprattutto per quel che concerne le vendite del presunto ultimo modello della gamma.

Diversi utenti infatti potrebbero non essere più interessati ad acquistare uno smartphone della serie Zenfone sapendo che l’azienda potrebbe non fornire in futuro un adeguato supporto per il prodotto ma, per quanto ne sappiamo al momento, tutto ciò non è nei programmi di ASUS; speriamo che l’azienda continui dunque a mantenere entrambe le famiglie di smartphone attuali, anche perché in un settore sempre più piatto e monotono l’eventuale scomparsa di un produttore (o di una serie di dispositivi) non farebbe che peggiorare le cose.

Potrebbe interessarti anche: Recensione ASUS Zenfone 10: dimensioni compatte, cuore da top di gamma