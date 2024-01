HONOR Magic6 Lite 5G è disponibile sul sito ufficiale a un ottimo prezzo, che combina uno sconto e un coupon. Lo smartphone è acquistabile con un ribasso di 100 euro rispetto al prezzo consigliato, persino con un omaggio incluso: vediamo come approfittarne.

100 euro di sconto e cover in regalo per HONOR Magic6 Lite 5G

HONOR Magic6 Lite 5G è stato presentato all’inizio di dicembre come primo esponente della nuova gamma del marchio cinese, che si è allargata nel giro di qualche settimana con HONOR Magic6 e Magic6 Pro. Si tratta di uno smartphone Android dalle specifiche interessanti che punta non solo sul rapporto qualità-prezzo, ma anche sul design.

A bordo trova spazio un ampio schermo AMOLED da 6,78 pollici a risoluzione 2652 x 1200 con vetro curvo, fotocamera integrata tramite foro e bordi sottili (il rapporto schermo-corpo arriva quasi al 93%). Il cuore è costituito dal SoC Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1, supportato da 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna.

A livello fotografico HONOR ha inserito quattro sensori in totale: sul retro c’è una tripla fotocamera con sensore principale da 108 MP, sensore ultra-grandangolare e per la profondità da 5 MP e sensore per le macro da 2 MP, mentre frontalmente abbiamo un sensore da 16 MP. Completa la connettività, con 5G dual SIM, Wi-Fi, Bluetooth 5.1, NFC, GPS e porta USB Type-C. La batteria è uno dei punti di forza dello smartphone: la casa cinese ha trovato spazio per inserire 5300 mAh, compatibili con la ricarica rapida cablata da 35 W.

Il dispositivo ha debuttato con Android 13 e MagicOS 7.2, ma siamo sicuri che accoglierà nelle prossime settimane MagicOS 8.0 con Android 14.

Presentato a inizio dicembre, HONOR Magic6 Lite 5G è acquistabile in Italia dall’inizio di gennaio 2024 al prezzo consigliato di 399,90 euro. Attualmente potete acquistarlo nelle colorazioni Midnight Black, Emerald Green e Sunrise Orange a 299,90 euro grazie allo sconto di 100 euro, che unisce il ribasso di 50 euro proposto sul sito HiHonor al coupon ATAM6L (da digitare nel campo dedicato, dopo aver aggiunto il prodotto al carrello). In più potete ricevere in regalo una colorata cover originale e sfruttare la spedizione gratuita. Se siete interessati potete seguire il link qui in basso, mentre se siete indecisi potete dare uno sguardo alla nostra recensione qui sopra.

