Dopo le tante indiscrezioni, HONOR ha appena annunciato la sua nuova serie di smartphone di punta. HONOR Magic 6 Pro è simile al fratello HONOR Magic 6, tuttavia presenta molte differenze.

Il modello Pro sfoggia un ritaglio a forma di pillola sulla parte anteriore, mentre il modello standard è dotato di un foro, inoltre ha anche un’isola della fotocamera posteriore più grande, per quanto simile.

Caratteristiche e prezzi di HONOR Magic 6 Pro

HONOR Magic 6 Pro adotta una cornice piatta attorno al display curvo e tutti i pulsanti fisici si trovano sul lato destro, mentre sul retro sono presenti tre fotocamere: una fotocamera principale da 50 megapixel (apertura variabile f/1.4-f/2.0, OIS), un teleobiettivo periscopio da 180 megapixel (apertura f/2.6, OIS) e un obiettivo ultrawide da 50 megapixel (apertura f/2.0).

Frontalmente sono presenti una fotocamera grandangolare da 50 megapixel (apertura f/2.0) e una fotocamera di profondità 3D per la scansione facciale.

Previous Next Fullscreen

Il cuore del dispositivo è il SoC Snapdragon 8 Gen 3, attualmente il chipset più potente di Qualcomm, abbinato a 12 o 16 GB di RAM LPDDR5X e fino a 1 TB di spazio di archiviazione UFS 4.0.

Il display di HONOR Magic 6 Pro è AMOLED LTPO da 6,8 pollici 2800 x 1280, con una frequenza di aggiornamento adattiva di 1-120 Hz e oscuramento PWM a 4.320 Hz, inoltre è presente il supporto HDR10+.

HONOR Magic 6 Pro è alimentato da una batteria da 5.600 mAh che supportata la ricarica cablata da 80 W e la ricarica wireless da 66 W e nella confezione è incluso un caricabatterie.

Lo smartphone misura 162,5 x 75,8 x 8,9 mm e pesa 229 grammi. La dotazione software include Android 14 con MagicOS 8.0.

Honor Magic 6 Pro è disponibile in tre configurazioni: 12 GB di RAM con 256 GB di spazio di archiviazione al prezzo di 5.699 Yuan (circa 733 euro), 16 GB di RAM con 512 GB di spazio di archiviazione al prezzo di 6.199 Yuan (circa 797 euro) e 16 GB di RAM e 1 TB di spazio di archiviazione al prezzo di 6.699 Yuan (circa 861 euro).

Il dispositivo andrà in prevendita l’11 gennaio 2024 e sarà ufficialmente in vendita in Cina il 18 gennaio nelle colorazioni nero, verde, viola, bianco e verde-azzurro.

Caratteristiche e prezzi di HONOR Magic 6

HONOR Magic 6 adotta il processore Snapdragon 8 Gen 3 di Qualcomm abbinato a 12 o 16 GB di RAM e 256 o 512 GB di archiviazione.

Il display è OLED LTPO OLED da 6,78 pollici 2800 x 1280 con frequenza di aggiornamento di 120 Hz.

La fotocamera posteriore include un sensore principale da 50 MP, una fotocamera ultra grandangolare da 50 MP e un teleobiettivo da 32 MP. HONOR Magic 6 è alimentato da una batteria da 5.450 mAh e supporto per la ricarica rapida da 66 W.

HONOR Magic 6 è disponibile per l’acquisto in Cina nelle cinque opzioni di colore nero, verde, viola, bianco e verde-azzurro con disponibilità globale prevista a breve.

La data di vendita ufficiale è il 18 gennaio al prezzo di 4.399 yuan (circa 565 euro) per il modello 12 + 256GB, 4.699 yuan (circa 604 euro) per il modello con 16 + 256 GB e al prezzo di 4.999 yuan (circa 642 euro) per il modello con 16 + 512 GB.

