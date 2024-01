Gli aggiornamenti per gli smartphone Android non si fermano mai (fortunatamente), e in queste ore sono in distribuzione novità per quattro dispositivi in particolare: da un lato abbiamo Samsung che aggiorna Galaxy S23 FE e Galaxy A73, dall’altro OnePlus che sta proponendo update per OnePlus 11R e, un po’ a sorpresa, per OnePlus Nord. Andiamo a scoprire tutte le novità in arrivo su questi device.

Novità aggiornamenti Samsung Galaxy S23 FE e Samsung Galaxy A73

Iniziamo da Samsung Galaxy S23 FE e Samsung Galaxy A73, che stanno ricevendo in diversi Paesi europei un nuovo aggiornamento con le patch di sicurezza di gennaio 2024. Per quanto riguarda il più recente esponente della gamma Fan Edition, abbiamo di fatto lo stesso update partito qualche giorno fa dagli Stati Uniti: il firmware in questo caso è il S711BXXS2BWL7 e include le più recenti correzioni di sicurezza.

Anche Galaxy A73 sta accogliendo le patch di gennaio con il firmware A736BXXS6DXA1. Per entrambi le novità comprendono esclusivamente la correzione alle più di 70 vulnerabilità elencate dal produttore nel più recente bollettino di sicurezza, tra CVE (comuni al sistema operativo) e SVE (più specifiche per i dispositivi Samsung). Non sembrano infatti essere stati integrati ulteriori cambiamenti, se non qualche eventuale bugfix o perfezionamento di stabilità.

Entrambi i modelli hanno già ricevuto Android 14 e la One UI 6 (Galaxy S23 FE è arrivato da noi già con l’ultima release) e dovrebbero accogliere nelle prossime settimane la One UI 6.1, che ha debuttato sui Samsung Galaxy S24 con tante novità legate soprattutto all’intelligenza artificiale.

Novità aggiornamento OnePlus 11R

Non solo Samsung, perché OnePlus aggiorna due suoi smartphone Android. Il primo è OnePlus 11R, che sta accogliendo in questi giorni a partire dall’India (come spesso capita) la OxygenOS 14.0.0.300, o più precisamente la versione CPH2487_14.0.0.300 (EX01).

Le novità sono descritte dalla stessa casa cinese nel changelog di accompagnamento e sono molto simili a quelle viste sugli altri modelli durante l’ultimo periodo: oltre alle patch di sicurezza di gennaio 2024, l’update porta miglioramenti di stabilità e delle prestazioni, allunga l’autonomia, risolve un problema che poteva causare una schermata bianca con l’apertura dello store dei temi e rimuove la funzione di streaming in background nella Smart Sidebar.

La distribuzione è come sempre graduale: dopo essere partita dall’India potrebbe metterci qualche giorno per raggiungere tutti gli smartphone.

Novità aggiornamento OnePlus Nord

Restiamo in casa OnePlus perché la casa cinese, in modo piuttosto sorprendente, sta distribuendo a partire dall’India un nuovo aggiornamento per OnePlus Nord. Lo smartphone, lanciato durante l’estate del 2020, sta accogliendo la versione AC2001_11.F.23 con miglioramenti di sicurezza: per la precisione, il changelog cita le patch di sicurezza di dicembre 2023.

Non sembrano essere state integrate ulteriori novità. Probabilmente l’azienda ha voluto risolvere qualche specifica vulnerabilità del sistema ritenuta importante. Come spesso capita, il rollout parte dall’India, ma dovrebbe raggiungere altri Paesi nel giro di qualche giorno.

Come aggiornare Samsung Galaxy S23 FE, Galaxy A73, OnePlus 11R e OnePlus Nord

Per verificare l’arrivo di nuovi aggiornamenti via OTA su Samsung Galaxy S23 Fe e Galaxy A73 potete fare una salto nelle impostazioni di sistema: dovete semplicemente seguire il percorso “Impostazioni > Aggiornamento software > Scarica e installa“. In alternativa potete collegare lo smartphone al PC e provare con Smart Switch.

Per controllare l’arrivo di novità su OnePlus 11R e OnePlus Nord potete andare sempre nelle impostazioni di sistema, seguendo il percorso “Impostazioni > Sistema > Aggiornamento software“. In caso di esito negativo, potete riprovare dopo qualche ora o giorno.

