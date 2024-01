Un nuovo smartphone Motorola si appresta a calcare le scene e prima ancora dell’ufficialità è stato svelato in ogni suo dettaglio da un leak fresco di giornata: vediamo subito immagini, probabili specifiche tecniche e prezzi di Motorola Moto G24.

Motorola Moto G24: design e caratteristiche tecniche

La casa alata è in procinto di lanciare a livello internazionale diversi modelli della serie Moto G: Moto G24, Moto G24 Power e Moto G04 sono stati protagonisti di diversi avvistamenti in tempi non sospetti, con le solite certificazioni che ne avvicinano il debutto.

I render del modello base Motorola Moto G24 erano già stati messi in circolazione dal solito Evan Blass su X, adesso Sudhanshu Ambhore ha rincarato la dose: in collaborazione con Appuals, ha messo insieme specifiche tecniche, render e prezzo di listino. Tutto porta ad inquadrare lo smartphone come prossimo entry level dello storico marchio.

Stando a quanto rivelato, Moto G24 sarà dotato di un display IPS LCD da 6,56 pollici con risoluzione appena HD+ (1612 x 720 pixel), una densità di pixel di 269 ppi e una frequenza di aggiornamento di 90 Hz; il tutto condito dal solito foro per la fotocamera anteriore.

A proposito del comparto fotografico, per i selfie ci sarà una fotocamera da 8 MP con apertura f/2.0, mentre sul retro troveremo un’accoppiata composta da una principale da 50 MP con apertura f/1.8 e una macro da appena 2 MP e apertura f/2.4.

Le prestazioni di Moto G24 saranno affidate al non esattamente recentissimo SoC MediaTek Helio G85 a 12 nm — parliamo di due Cortex A75 a 2,0 GHz e sei Cortex A55 a 1,8 GHz con GPU Mali G52 MP2 —, affiancato da 4 GB di RAM LPDDR4x e 128 GB di memoria interna UFS 2.2, con possibilità di espansione tramite microSD. Completano il pacchetto una batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida a 20W, un sensore di impronte integrato nel tasto di accensione, un reparto connettività comprensivo di dual Nano SIM, Bluetooth 5.0, Wi-Fi e ingresso per il jack audio da 3,5 mm. Quanto al software, Moto G24 è atteso al debutto con Android 14 e la My UX.

I render confermano anche il supporto a Dolby Atmos, così come la presenza di una porta USB-C sul lato inferiore e il posizionamento dei tasti fisici sul lato destro e del vano SIM su quello sinistro. Dalle immagini, infine, si evince che lo smartphone — che misurerà 163 x 75 x 7,99 mm e peserà 180 g — verrà proposto nelle tre colorazioni Black, Pink e Green.

Previous Next Fullscreen

Prezzo e disponibilità

A detta della fonte, Motorola Moto G24 arriverà in Europa con un prezzo di listino di soli 169 euro (con qualche lieve oscillazione di Paese in Paese per ragioni fiscali). Allo stato attuale, non è ancora dato sapere quando lo smartphone verrà ufficializzato e quando sarà concretamente acquistabile.

Leggi anche: migliori smartphone Android del mese

Infine, vi ricordiamo che per restare aggiornati su tutte le novità, potete seguirci anche sul nostro canale WhatsApp ufficiale.