Motorola Moto G24 Power e Motorola Moto G34 sono due inediti smartphone economici dello storico marchio prossimi al debutto in Europa e quest’oggi, con il lancio che dovrebbe essere già dietro l’angolo, sono apparse in rete numerose immagini che li ritraggono in ogni particolare e ne rivelano alcuni dettagli tecnici interessanti.

Scopriamo in anteprima Motorola Moto G24 Power e Moto G34

Prima di entrare nel merito di quanto trapelato in data odierna, è doveroso premettere che allo stato attuale Motorola non ha ancora confermato ufficialmente alcunché, pertanto ci muoviamo ancora nell’impervio terreno delle indiscrezioni. Ad ogni modo, chiunque abbia un minimo di familiarità con la line-up della casa alata, sa benissimo che la serie Moto G include smartphone di fascia bassa e medio-bassa e in questo caso ci troviamo al cospetto di due modelli presumibilmente molto economici.

Come avrete modo di notare qui sotto, Motorola Moto G24 Power e Moto G34 sono molto simili dal punto di vista estetico, col modello superiore che si segnala per una maggiore ottimizzazione delle cornici e per qualche scelta che denota una cura maggiore per il design. In aggiunta a questo, i render ottenuti dalla fonte fanno chiarezza altresì sulle colorazioni e sulle specifiche del comparto fotografico dei due dispositivi.

Motorola Moto G24 Power

La galleria di Motorola Moto G24 Power mette in mostra uno smartphone dal design classico, che non spicca per originalità. Anteriormente, vediamo cornici asimmetriche con un mento piuttosto pronunciato e un foro per la fotocamera anteriore, mentre la cover posteriore presenta bordi curvi, il logo in posizione centrale e il modulo fotografico non troppo sporgente e ben raccordato al resto del pannello. A proposito di fotocamere, sono due quelle posteriori, con la principale Quad Pixel da 50 MP.

Tutti i tasti fisici sono collocati sul lato destro del dispositivo — su quello sinistro c’è solo il vano per le SIM —, che inferiormente esibisce la porta USB-C e lo speaker e superiormente l’ingresso per il jack audio da 3.5 mm. Due le colorazioni visibili: argento e blu scuro (cui sicuramente il produttore assegnerà dei nomi particolari).

Motorola Moto G34

Passando a Motorola Moto G34, saltano subito all’occhio alcuni dettagli che ne tradiscono l’appartenenza ad una fascia di prezzo un po’ più alta. Prima di tutto, come già detto, le cornici attorno allo schermo appaiono leggermente meglio ottimizzate — anche se rimangono ben evidenti e asimmetriche. Anche in questo caso, la fotocamera anteriore è integrata in un foro, tuttavia le forme complessive del dispositivo appaiono un po’ più squadrate.

Oltre a questo, c’è un vezzo estetico da segnalare e consiste nella proposta di una variante con cover posteriore in similpelle di colore blu. In aggiunta a questa, le immagini ne mostrano anche una più classica nera ed una azzurra.

Per il resto, con riguardo al posizionamento dei tasti fisici, alle porte e al comparto fotografico, rimane valido quanto detto per il precedente modello.

Allo stato attuale, Motorola non ha reso noto alcun dettaglio relativo alla scheda tecnica dei due smartphone, il cui lancio dovrebbe essere comunque piuttosto vicino. Insomma, è molto probabile che nei prossimi giorni ne sapremo di più.

