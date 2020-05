MediaTek ha annunciato oggi un nuovo chipset per dispositivi mobili. Si chiama MediaTek Helio G85 ed è un SoC di fascia media che promette prestazioni elevate nel gaming.

MediaTek Helio G85 nei dettagli

Se il nome non vi fosse nuovo è perché si tratta del chipset montato su Redmi Note 9, ancora fresco di presentazione. Comunque, MediaTek Helio G85 è un SoC realizzato con processo produttivo a 12 nanometri, dispone di una CPU octa core con due core A75 con clock massimo a 2 GHz, e sei core A55 fino a 1,8 GHz.

La grafica è affidata a una GPU ARM Mali G52 con clock massimo di 1 GHz, con supporto alle ottimizzazioni HyperEngine di casa, pensate per migliorarne le prestazioni nei giochi e nella connettività.

Niente modem 5G per MediaTek Helio G85 che supporta tuttavia fino a 8 GB di RAM, risoluzioni Full HD+ a 60 Hz, Wi-Fi 802.11 ac, Bluetooth 5.0 e LTE di categoria 7 con VoLTE, doppia SIM 4G e VoWi-Fi.

Non manca l’integrazione con le funzioni legate all’intelligenza artificiale per la fotocamera, fotocamera che supporta comparti multipli con sensori fino a 48 megapixel, modalità bokeh, video fino a 240 fps e via dicendo.

Dunque, un chipset di fascia medio-bassa che probabilmente vedremo presto su vari smartphone.

