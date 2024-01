Torniamo a parlare di Samsung Galaxy S24 e, soprattutto, delle funzionalità di intelligenza artificiale grazie ad alcuni dettagli e immagini trapelati in rete nelle scorse ore. Queste immagini mettono in risalto alcune delle nuovi funzioni della fotocamera, con alcune prime conferme su quello che sarà l’hardware del modulo fotografico dei nuovi top di gamma del colosso coreano, insieme ad altre funzionalità.

La presentazione della nuova gamma Samsung Galaxy S24 è ormai alle porte: solo una manciata di giorni ci separano dal Galaxy Unpacked, l’evento di lancio messo a punto dal produttore che si terrà a San José, in California, il prossimo 17 gennaio. Lo slogan principale dell’evento recita “Galaxy AI è qui”, dunque è lecito aspettarsi un focus molto importante sull’intelligenza artificiale e tutte le nuove funzionalità che verranno introdotte per migliorare l’esperienza utente.

Non sappiamo ancora se Galaxy AI sarà il nome commerciale scelto da Samsung per l’intelligenza artificiale dei dispositivi Galaxy, ma le immagini trapelate confermano che l’IA svolgerà un ruolo chiave in questi nuovi dispositivi, continuando a percorrere la strada iniziata da Google a fine 2023 con i suoi Pixel 8 e Pixel 8 Pro.

L’IA nell’uso quotidiano di Samsung Galaxy S24

Alcuni leak in passato avevano confermato che l’IA su Samsung Galaxy S24 permetterà di effettuare traduzioni in tempo reale e molte altre funzionalità, alcune delle quali confermate dai leak di queste ultime ore. La maggior parte di queste nuove funzioni saranno integrate all’interno della Tastiera Samsung e dell’app Note e, secondo il leaker, invoglieranno la maggior parte degli utenti ad abbandonare Gboard di Google.

Una di queste funzionalità si chiama Circle Search e permette di effettuare una ricerca sul web di un determinato oggetto semplicemente cerchiandolo all’interno di una fotografia. Altre funzioni permetteranno invece di ottenere traduzioni istantanee in tempo reale, riassunti di intere pagine web e la possibilità di modificare il tono di un determinato messaggio per trasformarlo, per esempio, in un messaggio più professionale o più divertente.

L’IA nella fotocamera di Samsung Galaxy S24

Come ogni anno, però, il comparto fotografico sarà uno dei dettagli su cui Samsung punterà maggiormente in sede di presentazione dei nuovi smartphone. I vari leak ci hanno dato ormai da tempo un’idea di quelle che saranno le specifiche tecniche di Samsung Galaxy S24, ma è la prima volta che delle immagini vanno a confermare ufficialmente alcuni dei dettagli.

Quello che però ancora non sapevamo erano alcune delle funzionalità di post-produzione degli scatti, che fanno uso dell’intelligenza artificiale. In maniera simile, se non uguale, a quello proposto da Google con Pixel 8 e Pixel 8 Pro, sarà possibile spostare, ridimensionare ed eliminare oggetti da una foto scattata su Samsung Galaxy S24.

In una delle immagini è possibile infatti vedere un ciclista che si dirige verso una rampa e, utilizzando il tasto genera, è possibile spostare il soggetto dove più si preferisce. L’immagine sembra suggerire anche dei controlli più avanzati rispetto a quelli offerti da Pixel 8 e Pixel 8 Pro, ma in linea di massima la funzionalità dovrebbe essere molto simile.

Samsung aveva già anticipato queste caratteristiche in un video teaser del Galaxy Unpacked, ma grazie alle immagini seguenti possiamo vedere anche quella che sarà l’interfaccia utente quando si utilizza l’intelligenza artificiale in post-produzione.

Previous Next Fullscreen

Tra le altre indiscrezioni trapelate in queste ore, sappiamo che alcune di queste funzionalità IA arriveranno su altri modelli Galaxy già nei prossimi mesi e che Samsung ha intenzione di seguire le orme di Google e offrire fino a 7 anni di aggiornamenti (probabilmente solo patch di sicurezza) con i suoi nuovi top di gamma.

La fonte dell’indiscrezione afferma inoltre che il colosso coreano si impegna a mantenere gratuite le funzionalità IA almeno fino alla fine del 2025 e non è chiaro se, passato tale termine, il produttore comincerà a richiedere un pagamento (o magari un abbonamento) per accedere alla maggior parte delle funzioni. Si tratterebbe di una mossa alquanto particolare, considerando che Google non richiede alcun pagamento in denaro per accedere all’IA sui suoi Pixel, ma tutte le conferme del caso arriveranno sicuramente in sede di lancio dei nuovi Samsung Galaxy S24.