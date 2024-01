Samsung è senza dubbio l’azienda che, subito dopo Google, è in grado di garantire in ambito Android il miglior supporto software e con la serie Samsung Galaxy S24 il colosso coreano potrebbe alzare l’asticella.

Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, Samsung avrebbe deciso di prendere ispirazione da una recente novità introdotta da Google: ci riferiamo alla promessa fatta dal colosso di Mountain View lo scorso ottobre di garantire a chi acquista Google Pixel 8 ben sette anni di aggiornamenti per quanto riguarda gli upgrade di Android e le patch di sicurezza.

La serie Samsung Galaxy S24 potrebbe avere sette anni di aggiornamenti garantiti

Alla base della decisione di Google vi sarebbe l’obiettivo di offrire un sistema di aggiornamenti che sia in grado di competere non solo per qualità ma anche per durata con quello garantito da Apple a chi acquista un iPhone.

E da questo punto di vista non c’è da stupirsi più di tanto se Samsung sia intenzionata a seguire l’esempio di Google, essendo gli iPhone i principali rivali degli smartphone Galaxy.

A dire dello staff di Android Headlines, il colosso coreano avrebbe scelto la serie Samsung Galaxy S24 per estendere a sette anni il periodo di supporto software garantito agli utenti, sebbene non venga specificato se in tale arco di tempo siano compresi ache gli aggiornamenti Android, le funzionalità e l’interfaccia One UI o soltanto le patch di sicurezza (questa seconda ipotesi pare essere la più probabile).

Sarà interessante scoprire se la nuova politica in fatto di aggiornamenti verrà estesa da Samsung anche a modelli già disponibili sul mercato, come ad esempio la serie Samsung Galaxy S23 o le ultime generazioni di smartphone pieghevoli.

Per saperne di più non ci resta altro da fare che avere pazienza sino al 17 gennaio 2024, giorno nel quale è in programma l’evento di lancio di Samsung Galaxy S24.