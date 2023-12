Sui dispositivi Android ci sono diversi modi per condividere i file: oltre alle varie app di messaggistica, come WhatsApp e Telegram, ci sono ad esempio le funzioni Nearby Share e Quick Share, quest’ultima solo sui prodotti Samsung. In base a quanto scovato grazie all’ultima versione dei Google Play Services, queste due funzionalità firmate Google e Samsung potrebbero essere presto unite in un unico servizio: scopriamo i dettagli.

Nearby Share e Quick Share presto uniti?

Sostanzialmente ogni smartphone Android può contare su Nearby Share, o Condivisione nelle vicinanze, una funzionalità che consente di condividere file peer-to-peer con i dispositivi vicini. I possessori di dispositivi a marchio Samsung possono anche disporre di Quick Share, un servizio arrivato persino prima di quello di Big G e con funzionalità uniche molto apprezzate dagli utenti. In futuro potrebbe non essere più necessario scegliere tra uno dei due, perlomeno in base a quanto possiamo dedurre da quanto anticipato in queste ore da Kamila Wojciechowska, sviluppatrice e leaker.

Con la versione 23.50.13 dei Google Play Services, ha scovato alcune indicazioni sulla possibile unione dei due servizi, che potrebbero fondersi e chiamarsi semplicemente Quick Share. La prima, e la più lampante, è costituita dalla notifica che avvisa che “Nearby Share is now Quick Share“, che cita il nuovo nome e la nuova icona della funzione per condividere. Nelle immagini qui sotto possiamo anche dare uno sguardo alla schermata con il nuovo nome, così come alla nuova icona visibile sia nelle notifiche sia nel riquadro delle impostazioni rapide.

A meno che Google non abbia deciso di cambiare semplicemente nome, il fatto che abbia optato per Quick Share (lo stesso nome della funzione di Samsung) induce a pensare che possa unire i due servizi per limitare una possibile confusione negli utenti. Per ora non abbiamo evidenze che Samsung e Google stiano realmente collaborando al riguardo, ma disporre di una funzione unica per la condivisione verso altri utenti della casa sud-coreana e verso gli altri utenti Android potrebbe senza dubbio essere una cosa positiva.

Speriamo solo che Google non abbia optato per un semplice cambio di nome, perché la cosa potrebbe creare ancora più confusione tra gli utenti. Per ora è tutto quello che sappiamo: è possibile che avremo maggiori indicazioni nelle prossime settimane, magari durante il CES 2024 o l’evento Galaxy Unpacked, che dovrebbe tenersi il 17 gennaio 2024 e avere la serie Samsung Galaxy S24 come protagonista.

Quale funzionalità utilizzate di più? Nearby Share (Condivisione nelle vicinanze) oppure Quick Share? Sareste favorevoli all’unione in un unico servizio? Fateci sapere la vostra.

