OPPO ha da poco ufficializzato per il mercato asiatico la nuova serie top di gamma composta da OPPO Find X7 e OPPO Find X7 Ultra, successori degli smartphone della serie Find X6 lanciata lo scorso anno.

L’azienda cinese ha deciso di eliminare il modello Pro per focalizzarsi su un modello base e uno Ultra, offrendo una serie di miglioramenti rispetto alla generazione precedente, soprattutto in ambito fotografico con l’introduzione di ben due teleobiettivi a periscopio sul modello pi√Ļ costoso. Vediamo insieme i dettagli.

Caratteristiche tecniche di OPPO Find X7

Successore del Find X6 dello scorso anno,¬†OPPO Find X7¬†mantiene lo stile riconoscibile del suo predecessore con un enorme modulo fotografico posto nella parte posteriore. Lo smartphone √® dotato di un display AMOLED da 6,78 pollici con risoluzione 1.5K e refresh rate dinamico da 120 Hz, con un picco di luminosit√† all’aperto di 4500 nits e sensore di impronte digitali integrato.

Cuore pulsante dello smartphone è il SoC a 4 nm Dimensity 9300 di MediaTek, accompagnato da 12 o 16 GB di memoria RAM e 256 GB, 512 GB o 1 TB di memoria interna UFS 4.0. La batteria da 5000 mAh supporta la ricarica rapida a 100W ma, a differenza del modello Ultra, non è compatibile con la ricarica wireless.

Il comparto fotografico è invece composto da una fotocamera principale Sony LYT808 da 50 megapixel, accompagnata da una fotocamera ultragrandangolare Samsung S5KJN1 da 50 Megapixel e un teleobiettivo a periscopio da 64 megapixel in grado di garantire uno zoom ottico fino a 3x, uno zoom ibrido fino a 6x e uno zoom digitale fino a 120x.

OPPO Find X7¬†√® disponibile in una versione solo in vetro e una con retro in finta pelle ed √® dotato di certificazione IP65 contro spruzzi d’acqua e polvere. Lo smartphone arriva con Android 14 e ColorOS 14 preinstallati e OPPO garantisce fino a¬†4 anni¬†di aggiornamenti Android e fino a¬†5 anni¬†di aggiornamenti di sicurezza.

Queste le specifiche tecniche complete di OPPO Find X7:

Display : AMOLED da 6,78 pollici (2780×1264 pixel) con refresh rate adattivo da 1 a 120 Hz, luminosità massima di 4500 nit, luminosità massima di 2300 nit (HDR), luminosità massima di 1600 nit (HBM tipico), dimming PWM ad alta frequenza di 2160 Hz, frequenza di campionamento touch di 240 Hz, frequenza di campionamento touch istantanea di 2160 Hz, Dolby Vision;

: AMOLED da 6,78 pollici (2780×1264 pixel) con refresh rate adattivo da 1 a 120 Hz, luminosità massima di 4500 nit, luminosità massima di 2300 nit (HDR), luminosità massima di 1600 nit (HBM tipico), dimming PWM ad alta frequenza di 2160 Hz, frequenza di campionamento touch di 240 Hz, frequenza di campionamento touch istantanea di 2160 Hz, Dolby Vision; Dimensioni : 162,7×75,4×8,7 mm (vetro) / 9 mm (pelle); peso: 206g (vetro) / 202g (pelle);

: 162,7√ó75,4√ó8,7 mm (vetro) / 9 mm (pelle); peso: 206g (vetro) / 202g (pelle); Processore : SoC Dimensity 9300 Octa-Core a 4 nm con GPU Immortalis-G720;

: SoC Dimensity 9300 Octa-Core a 4 nm con GPU Immortalis-G720; Memoria : RAM LPDDR5X da 12 GB / 16 GB, ROM UFS 4.0 da 256 GB / 512 GB / 1 TB;

: RAM LPDDR5X da 12 GB / 16 GB, ROM UFS 4.0 da 256 GB / 512 GB / 1 TB; OS : Android 14 con ColorOS 14;

: Android 14 con ColorOS 14; Fotocamere posteriori : principale 50 MP con sensore Sony lytia LYT808 da 1/1.4″, apertura f/1.6, OIS, HDR a 10 bit, fotocamera ultragrandangolare Samsung S5KJN1 da 50 MP con apertura f/2.0, opzione macro da 3.5 cm, fotocamera periscopio teleobiettivo Omnivision OV64B da 64 MP con apertura ∆í/2.6, lente a specchio a 5P, OIS, zoom digitale fino a 120X, ritratti Hasselblad;

: principale 50 MP con sensore Sony lytia LYT808 da 1/1.4″, apertura f/1.6, OIS, HDR a 10 bit, fotocamera ultragrandangolare Samsung S5KJN1 da 50 MP con apertura f/2.0, opzione macro da 3.5 cm, fotocamera periscopio teleobiettivo Omnivision OV64B da 64 MP con apertura ∆í/2.6, lente a specchio a 5P, OIS, zoom digitale fino a 120X, ritratti Hasselblad; Fotocamera anteriore : Sony IMX709 da 32 MP, apertura f/2.4;

: Sony IMX709 da 32 MP, apertura f/2.4; Connettività : 5G SA/NSA, Wi-Fi 7 (802.11be), Bluetooth 5.4, Beidou (B1I+B1C+B2a+B2b), GPS (L1+L5), GLONASS (G1), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NFC a doppia antenna, USB Type-C;

: 5G SA/NSA, Wi-Fi 7 (802.11be), Bluetooth 5.4, Beidou (B1I+B1C+B2a+B2b), GPS (L1+L5), GLONASS (G1), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NFC a doppia antenna, USB Type-C; Batteria: 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida SuperVOOC da 100W.

Caratteristiche tecniche di OPPO Find X7 Ultra

OPPO Find X7 Ultra¬†√® il fiore all’occhiello della nuova gamma di smartphone top di gamma dell’azienda cinese e primo smartphone al mondo con¬†due teleobiettivi a periscopio. Il comparto fotografico √® infatti l’aspetto su cui il produttore punta maggiormente: il dispositivo √® dotato di quattro fotocamere posteriori, costituite da un sensore principale Sony Lytia LYT-900 da 50 megapixel, un sensore ultragrandangolare Sony Lytia LYT-600 da 50 megapixel e due sensori a periscopio Sony da 50 megapixel.

I due sensori a periscopio, entrambi dotati di OIS, consentono di scattare foto con uno zoom ottico fino a 6x, garantendo immagini nitide anche in presenza di soggetti a distanza ravvicinata.¬†OPPO¬†ha anche migliorato, sempre in collaborazione con Hasselblad, la funzionalit√†¬†HyperTone per offrire scatti ancora pi√Ļ dettagliati e colori vividi. Si tratta del primo smartphone Android dotato di tecnologia di doppio frame istantaneo, che aumenta la velocit√† di risposta dell’otturatore di 4 volte.

Per il resto,¬†OPPO Find X7 Ultra¬†si differenzia dal modello base per un display AMOLED LTPO pi√Ļ grande da 6,82 pollici con risoluzione QuadHD+ e refresh rate adattivo fino a 120 Hz, con profondit√† del colore a 10-bit e picco di luminosit√† da 4500 nits e supporto al Dolby Vision per colori ancora pi√Ļ brillanti.

Le differenze continuano anche all’interno, dove¬†OPPO¬†abbandona il SoC di MediaTek in favore dello¬†Snapdragon 8 Gen 3¬†di Qualcomm, accompagnato da 12 o 16 GB di memoria RAM LPDDR5X e 256 o 512 GB di memoria interna UFS 4.0. La batteria, anch’essa da 5000 mAh, supporta sia la ricarica rapida a 100 W che la ricarica wireless fino a 50 W.

Il dispositivo è caratterizzato da un retro ricoperto da finta pelle e vetro attorno al modulo fotografico ed è certificato IP68 contro acqua e polvere. Come per il fratello minore, OPPO garantisce 4 anni di aggiornamenti Android e 5 anni di aggiornamenti di sicurezza. Nei prossimi mesi verrà rilasciata anche una versione speciale di OPPO Find X7 Ultra dotata di comunicazione satellitare, di cui si era già vociferato nei mesi scorsi.

Queste le specifiche tecniche complete di OPPO Find X7 Ultra:

Display : AMOLED LTPO da 6,82 pollici (3168 × 1440 pixel) Quad HD+ con refresh rate da 1 a 120 Hz, frequenza di campionamento touch fino a 240 Hz, luminosità massima di 4500 nit, luminosità massima di 2600 nit (HDR), luminosità massima di 1600 nit (HBM tipico), dimming PWM di 2160 Hz, Dolby Vision;

: AMOLED LTPO da 6,82 pollici (3168 × 1440 pixel) Quad HD+ con refresh rate da 1 a 120 Hz, frequenza di campionamento touch fino a 240 Hz, luminosità massima di 4500 nit, luminosità massima di 2600 nit (HDR), luminosità massima di 1600 nit (HBM tipico), dimming PWM di 2160 Hz, Dolby Vision; Dimensioni : 164,3×76,2×9,5 mm; Peso: 221 g;

: 164,3√ó76,2√ó9,5 mm; Peso: 221 g; Processore : Snapdragon 8 Gen 3 Octa Core a 4 nm con GPU Adreno 750;

: Snapdragon 8 Gen 3 Octa Core a 4 nm con GPU Adreno 750; Memoria : RAM LPDDR5X da 12 GB / 16 GB, ROM UFS 4.0 da 256 GB / 512 GB;

: RAM LPDDR5X da 12 GB / 16 GB, ROM UFS 4.0 da 256 GB / 512 GB; OS : Android 14 con ColorOS 14;

: Android 14 con ColorOS 14; Fotocamere posteriori : principale 50 MP con sensore Sony LYT-900 da 1″, lente 1G7P, apertura f/1.8, OIS, HDR a 10 bit, fotocamera ultragrandangolare Sony LYT-600 da 50 MP con apertura f/2.0, opzione macro da 4 cm, fotocamera periscopio teleobiettivo da 50 MP con apertura ∆í/2.6, sensore Sony IMX890, OIS, fotocamera periscopio teleobiettivo da 50 MP con apertura ∆í/4.3, sensore Sony IMX858, OIS Hasselblad;

: principale 50 MP con sensore Sony LYT-900 da 1″, lente 1G7P, apertura f/1.8, OIS, HDR a 10 bit, fotocamera ultragrandangolare Sony LYT-600 da 50 MP con apertura f/2.0, opzione macro da 4 cm, fotocamera periscopio teleobiettivo da 50 MP con apertura ∆í/2.6, sensore Sony IMX890, OIS, fotocamera periscopio teleobiettivo da 50 MP con apertura ∆í/4.3, sensore Sony IMX858, OIS Hasselblad; Fotocamera anteriore : Sony IMX709 da 32 MP con sensore RGBW, apertura f/2.4;

: Sony IMX709 da 32 MP con sensore RGBW, apertura f/2.4; Connettività : 5G SA/NSA, Wi-Fi 7 (802.11be), Bluetooth 5.4, Beidou (B1I+B1C+B2a), GPS (L1+L5), GLONASS (G1), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NFC a doppia antenna, USB Type-C;

: 5G SA/NSA, Wi-Fi 7 (802.11be), Bluetooth 5.4, Beidou (B1I+B1C+B2a), GPS (L1+L5), GLONASS (G1), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NFC a doppia antenna, USB Type-C; Batteria: 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida SuperVOOC da 100W, ricarica wireless Qi da 50W, ricarica inversa da 10W.

Prezzi e disponibilità di OPPO Find X7 e Find X7 Ultra

Al momento i nuovi smartphone sono stati ufficializzati esclusivamente per il mercato cinese, con i preordini già attivi e il lancio ufficiale previsto per il prossimo 12 gennaio. OPPO Find X7 è disponibile nelle colorazioni Purple, Black, Silver e Sky Blue e parte da un prezzo di circa 510 euro nella configurazione base 12/256 GB.

OPPO Find X7 Ultra è disponibile invece nelle colorazioni Ocean and Sky, Desert Silver Moon e Pine Shadow Blue e parte da un prezzo di circa 770 euro nella configurazione base 12/256 GB. Si tratta ovviamente di prezzi al cambio attuale, che cambieranno (si presume al rialzo) quando i due smartphone saranno ufficializzati anche per il mercato occidentale.