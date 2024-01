Samsung sta aggiornando tantissimi modelli ad Android 14 e One UI 6, ma purtroppo tra questi non compaiono Samsung Galaxy S9, Samsung Galaxy S9+ e Samsung Galaxy Note 9, rimasti ad Android 10. Un rimedio si può avere grazie al modding, e in particolare alla Noble ROM 4.0: in queste ore è stato infatti rilasciato il porting completo della One UI 6 per i tre smartphone. Vediamo quali funzionalità offre e come installarla.

Android 14 e One UI 6 su Samsung Galaxy S9, Galaxy S9+ e Galaxy Note 9 con Noble ROM 4.0

Qualche giorno fa abbiamo visto Samsung Galaxy S3 e Galaxy Note 2 far girare Android 14 grazie a una custom ROM basata su LineageOS 21, ma oggi parliamo di un qualcosa di un po’ più “concreto”: con il nuovo aggiornamento della Noble ROM, gli utilizzatori di Samsung Galaxy S9, Galaxy S9+ e Galaxy Note 9 (che siamo certi siano in maggior numero rispetto a quelli dei due smartphone usciti nel 2012) possono installare un porting della One UI 6 e di Android 14.

Come dichiarato dallo stesso sviluppatore, AlexisXDA, tutte le funzioni della One UI 6 risultano disponibili, anche se ovviamente si può incorrere in qualche bug (pochi) e in qualche limitazione (niente scanner dell’iride). La Noble ROM 4.0, nome in codice Calabria II, è basata sulla One UI 6 di Galaxy S21 e offre in questo momento le patch di sicurezza di dicembre 2023: integra le versioni aggiornate delle varie app Samsung, la possibilità di utilizzare Samsung DeX, le varie funzionalità fotografiche e della galleria (come la gomma oggetto e la rimasterizzazione), la personalizzazione del tasto Bixby, Area Personale, la registrazione delle chiamate e non solo.

Attualmente vengono segnalati alcuni bug riguardanti lo sblocco facciale, l’output audio con HDMI, le funzionalità Bluetooth della S Pen (ovviamente per quanto concerne Note 9), l’effetto foto in movimento, Super Slow Motion, i ritratti e l’HDR nelle foto con poco luce, ma non c’è niente di insormontabile (qui la lista completa e dettagliata). Tutte queste questioni saranno affrontate dallo sviluppatore e probabilmente risolte con le prossime versioni.

Per scaricare la Noble ROM 4.0 basata sulla One UI 6 e Android 14 potete seguire questo link. Allo stesso indirizzo potete trovare tutte le istruzioni per procedere con l’installazione, che ovviamente richiede una custom recovery (TWRP) e che va a intaccare il contatore Knox.

