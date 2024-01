Samsung Galaxy S3 e Samsung Galaxy Note 2 con Android 14? È impossibile, direte voi, e invece grazie al modding e a una ROM non ufficiale di LineageOS tutto questo è diventato realtà : gli smartphone lanciati nel lontano 2012 sono in grado di far girare l’ultima distribuzione del robottino. Andiamo a dargli un’occhiata.

Samsung Galaxy S3 e Galaxy Note 2 con Android 14 grazie al modding

Samsung Galaxy S3 e Galaxy Note 2 hanno debuttato ormai più di 11 anni fa (e vanno per i 12 durante il 2024 appena iniziato), ma questo non significa che sia necessariamente arrivato il momento di buttarli via. Gli smartphone non ricevono più aggiornamenti ufficiali da tanto tempo naturalmente (si sono fermati ad Android 4.4 Kitkat con la TouchWiz), anche considerando che all’epoca ci sognavamo il supporto software attualmente fornito dal produttore sud-coreano (quattro versioni di Android e almeno cinque anni di patch di sicurezza), ma gli sviluppatori di terze parti non mollano l’osso.

Sarà difficile che ancora utilizziate un Galaxy S3 o un Galaxy Note 2 come smartphone principale, ma se volete recuperarli dal cassetto per fargli provare l’ebbrezza di far girare Android 14, questo è il momento giusto. Uno sviluppatore ha infatti pubblicato una custom ROM basata su LineageOS 21 che consente di provare alcune delle funzionalità più recenti del sistema operativo: naturalmente quest’ultimo è in versione stock (niente One UI 6) e non include tutte le novità di Android 14, ma se siete appassionati di modding non potete perdervi questa opportunità .

Per il momento parliamo di una prima versione alpha, che come prevedibile include alcuni bug e problemi di stabilità . Per installarla dovete necessariamente disporre di un Galaxy S3 o Galaxy Note 2 con bootloader sbloccato e con custom recovery (come la TWRP), e procedere attraverso il flash della ROM e successivamente del pacchetto delle GApps. Se volete tentare questa sfida, vi lasciamo gli appositi link dovete potete trovare tutto quello che vi serve.

Se siete curiosi di vedere Android 14 in azione su Samsung Galaxy S3 e Galaxy Note 2, ecco i video che fanno per voi.

Potrebbe interessarti: Recensione Samsung Galaxy S23 Ultra: lo Snapdragon 8 Gen 2 cambia davvero tutto