Uno degli smartphone Android più interessanti lanciati nel 2023 è disponibile in super offerta su Amazon con uno sconto da urlo: stiamo parlando di Motorola Edge 40, un prodotto di fascia medio-alta presentato lo scorso maggio e disponibile in queste ore sul sito a metà prezzo. Vediamo come approfittarne subito.

Motorola Edge 40 in super offerta su Amazon

La gamma Edge 40 di Motorola è composta da tre modelli, due dei quali sono stati lanciati insieme: Motorola Edge 40 ed Edge 40 Pro hanno debuttato a fine primavera, e sono stati seguiti da Motorola Edge 40 Neo, proposto più di recente. Il primo di questo trio Android è disponibile in offerta su Amazon con un generoso sconto del 50%, e può costituire la scelta giusta se state cercando un nuovo smartphone dalla scheda tecnica moderna e non volete spendere un capitale.

Motorola Edge 40 mette a disposizione uno schermo pOLED 20:9 da 6,55 pollici a risoluzione Full-HD+ con refresh rate fino a 144 Hz, e ha un cuore MediaTek: a bordo c’è infatti il SoC Dimensity 8020, supportato da 8 GB di RAM e da 256 GB di memoria interna UFS 3.1. A livello fotografico la casa alata ha integrato in tutto tre sensori: sul retro trova spazio la doppia fotocamera con sensore principale Quad Pixel da 50 MP con OIS e PDAF e sensore ultra-grandangolare e Macro Vision da 13 MP, mentre frontalmente c’è una fotocamera Quad Pixel da 32 MP con obiettivo integrato tramite un piccolo foro nello schermo.

Lato connettività abbiamo 5G, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2, NFC, GPS e porta USB Type-C, e non mancano doppi altoparlanti con Dolby Atmos e certificazione IP68 contro acqua e polvere. La batteria è da 4400 mAh e supporta la ricarica rapida cablata TurboPower da 68 W e la ricarica wireless da 15 W. Qui potete consultare la scheda tecnica completa.

Lo smartphone ha debuttato con Android 13 e la My UX, arricchita da funzionalità come Ready For, per collegare lo smartphone senza fili a un PC o a una TV (con mirroring) per sfruttare la potenza del dispositivo su uno schermo più grande. Per la sicurezza sono integrati ThinkShield e Moto Secure App. Android 14 arriverà sicuramente entro qualche mese.

Motorola Edge 40 è stato lanciato in Italia lo scorso maggio al prezzo consigliato di 599,90 euro, ma in queste ore potete acquistarlo in offerta su Amazon a metà prezzo. Vi bastano infatti 299 euro per portarlo a casa nelle colorazioni Eclipse Black e Viva Magenta con cover inclusa (venduto e spedito da Amazon con consegna rapida, anche in un giorno se siete abbonati Amazon Prime con indirizzo compatibile). Se siete interessati potete seguire uno dei link qui in basso per procedere:

Acquista Motorola Edge 40 in offerta su Amazon (Black)

Acquista Motorola Edge 40 in offerta su Amazon (Magenta)

Potrebbe interessarti: Recensione Motorola Edge 40 Pro: completo e con un’ottima ricezione