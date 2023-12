State cercando un nuovo caricabatterie compatto, magari perché il vostro nuovo smartphone Android ne è sprovvisto, e volete spendere poco? Allora potreste dare un’occhiata su Amazon, visto che potete trovare in offerta il modello UGREEN Nexode Mini da 30 W GaN.

Caricabatterie GaN universale da 30 W in offerta su Amazon

Ormai sempre più modelli di smartphone non offrono il caricabatterie all’interno della confezione, e in certi casi quelli che abbiamo già in giro per casa risultano vecchi e non particolarmente rapidi. Per ovviare al problema senza spendere troppo, potete optare per il caricabatterie UGREEN con USB Type-C da 30 W, disponibile in offerta su Amazon. Si tratta di un modello GaN, dotato di nitruro di gallio: questo materiale semiconduttore costituisce un’alternativa ad alte prestazioni al silicio convenzionale e offre una migliore efficienza, cosa che rende necessario meno spazio. Ne risulta un prodotto più piccolo a parità di potenza: in questo caso misura solo 3,2 x 3,2 x 4 cm, con un peso di 57 g.

Il caricabatterie UGREEN USB-C è compatibile con praticamente ogni prodotto che supporta la ricarica rapida (5V/3A, 9V/3A, 12V/2,5A, 15V/2A, 20V/1,5A, 5V/2,4A, 5V/2A, 5V/1A, con protocolli PD 3.0, PPS, QC4+/4.0/3.0, SCP (10V/2.25A), FCP, AFC, 5V/2.4A, BC 1.2), come gli smartphone e i tablet delle gamme Samsung, Google, Apple, Xiaomi, OPPO, Redmi, OnePlus, Huawei e così via, ma anche droni, notebook e altre tipologie di device. Tenete conto che il cavo non è incluso.

Potete acquistare il caricabatterie UGREEN Nexode Mini 30W in offerta su Amazon a 13,99 euro (prezzo consigliato di 29,99 euro), con spedizione gratuita anche in un giorno per gli abbonati Amazon Prime. Per lo sconto totale superiore al 50% dobbiamo ringraziare il coupon del 30% valido fino al 31 dicembre 2023 (salvo esaurimento), da selezionare prima di aggiungere il prodotto al carrello. Se siete interessati potete seguire uno dei link qui in basso: la proposta riguarda tutte le colorazioni, ossia Nero, Verde, Blu e Viola.

Acquista il caricabatterie UGREEN in offerta (Nero)

Acquista il caricabatterie UGREEN in offerta (Verde)

Acquista il caricabatterie UGREEN in offerta (Blu)

Acquista il caricabatterie UGREEN in offerta (Viola)

