Recensione UGREEN PD 100W – Da qualche tempo i produttori di smartphone, seguendo l’esempio di Apple, hanno iniziato a non inserire il carica batterie nella confezione di vendita di alcuni modelli. Se da una parte questo dovrebbe portare a una riduzione dei rifiuti elettronici, dall’altra obbliga gli utenti a cercare nuove soluzioni, non fosse altro che per sfruttare la maggior velocità di ricarica dei nuovi prodotti.

Spesso poi i dispositivi da caricare in casa sono numerosi e servono diversi carica batterie per riuscire a soddisfare le esigenze di tutta la famiglia. La soluzione migliore in questi casi è quella di dotarsi di un dispositivo multi porta con una adeguata potenza in uscita, così da caricare più dispositivi in maniera più o meno veloce.

Sulla mia scrivania trova posto da un paio d’anni un alimentatore Xiaomi con 6 porte, in grado di erogare una potenza complessiva di 60 watt, insufficienti però per caricare in maniera rapida due smartphone e due tablet, che utilizzo quotidianamente. Nell’ultimo mese ho messo l’alimentatore in un cassetto per sostituirlo con un prodotto più nuovo e performante e oggi ve ne parlo in maniera dettagliata, raccontandovi le mie impressioni e i benefici che ho ottenuto. Parlo di UGREEN PD 100W, un dispositivo decisamente versatile, con 4 uscite e una potenza complessiva, come suggerisce il nome stesso, di ben 100 watt.

Caratteristiche tecniche

Il caricabatterie da scrivania, che misura 87 x 87 x 25 millimetri e pesa appena 285 grammi, utilizza la tecnologia al nitruro di gallio per ridurre peso e dimensioni senza per questo compromettere le prestazioni. Sulla parte frontale sono presenti 4 porte, 3 di tipo USB-C e una USB-A mentre nella parte posteriore è presente un connettore a due poli in cui inserire il cavo di alimentazione.

La potenza complessiva erogata è pari a 100 watt, ma ovviamente ci sono delle differenze tra le porte a disposizione. Solo le prime due porte riescono a erogare la potenza massima di 100 watt (a patto ovviamente che il dispositivo collegato assorba tale energia), la terza porta, l’ultima USB-C, eroga al massimo 20 watt, mentre la quarta, quella di tipo USB-A, arriva a 18 watt.

I dati cambiano collegando più porte, 45 W ciascuna collegando un dispositivo alle prime due porte, 65W e 20 W collegandoli alla prima e terza porta e 65 W e 18 watt collegandoli alla prima e quarta. Nella configurazione che prevede l’utilizzo di tutte e quattro le porte, verranno erogati 45 watt sulla prima, 30 watt sulla seconda e 10,5 watt sulle ultime due.

In questo modo potete ricaricare più rapidamente gli smartphone, che di solito dispongono di tecnologie rapide, e più lentamente altri dispositivi, come tablet o smartwatch. Oppure potete utilizzare, come ho fatto io, la porta USB-A per alimentare un hub per la domotica. La USB-C a 65 watt riesce anche a far funzionare correttamente il mio caricabatterie wireless da 55 watt, che in alcuni casi non funziona con alimentatori più performanti.

Prestazioni

Le dimensioni compatte mi permettono di tenerlo anche sulla scrivania e il colore nero lo mimetizza molto bene, lasciandomi comunque la comodità di avere sempre a disposizione una porta per la ricarica o l’alimentazione di qualche dispositivo. Oltre a un paio di cavi per la ricarica di smartphone e tablet, utilizzo le altre due porte per alimentare altri dispositivi che sto testando, hub, sensori, telecamere, semplificando la gestione dell’alimentazione e avendo sempre tutto a portata di mano.

Non ho uno smartphone che assorbe 100 watt con cui provare la potenza ma ho collegato un paio di smartphone che si ricaricano a 66 watt e le tempistiche sono in linea con la potenza fornita, considerando che al momento ho sempre la porta USB-A occupata da un hub che sto testando. Questo significa che la prima porta USB-C eroga al massimo 65 watt, e lo fa senza alcun problema.

Anche sotto stress, con quattro dispositivi collegati, non ho mai osservato aumenti di temperatura, a testimonianza dell’ottima qualità costruttiva di UGREE PD 100W. Nella confezione è presente anche un cavo di alimentazione decisamente lungo, più che sufficiente per arrivare anche alle prese di corrente più lontane. Peccato solo che UGREEN non abbia inserito anche un paio di cavetti USB-/USB-C, così da permettere di utilizzare subito il dispositivo anche a chi no ha questi cavi in casa. È comunque possibile acquistarne a ottimi prezzi sul sito del produttore, scegliendo tra una grande quantità.

Personalmente ho scelto un paio di cavi da 1 metri, per evitare di avere troppi fili sulla scrivania ma avere comunque una buona versatilità, ma potete scegliere anche cavi più corti, con angoli a 90 gradi per le installazioni più difficili, o di lunghezza superiore se l’hub va “nascosto” sotto la scrivania e dovete arrivare a una certa distanza.

In conclusione

Una soluzione come UGREEN PD 100W è decisamente valida, vi permette di caricare fino a 4 dispositivi e se avete uno smartphone, o un notebook, che necessita di una potenza maggiore, non avrete problemi di sorta. Dovrete procurarvi alcuni cavi USB-C, se non li avete già, ma sul sito di UGREEN trovate diverse alternative valide. Potete visitare questa pagina per scoprire tutte le promozioni attive sui prodotti UGREEN.

Attualmente potete acquistare UGREEN PD 100W a 49,99 euro invece di 99,99 euro grazie allo sconto del 50% presente sul sito ufficiale del produttore.