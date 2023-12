In quel di Mountain View schiere di sviluppatori in seno ad uno dei colossi tecnologici più attivi del panorama non smettono mai di lavorare ai progetti loro assegnati, anche oggi diamo quindi uno sguardo insieme ad alcune novità di alcuni servizi offerti da Google, come Podcast, YouTube TV e il browser Chrome.

Inizia la migrazione tra Google Podcast e YouTube Music

La notizia della chiusura dell’ennesimo servizio targato Google risale a qualche mese fa, Google Podcast non sarà più disponibile a partire dal prossimo anno e il relativo servizio verrà spostato su YouTube Music.

Nelle ultime ore, secondo quanto riportato dai colleghi di 9to5Google, gli utenti statunitensi hanno iniziato a visualizzare lo strumento per la migrazione dei contenuti, Google Podcast su Android, iOS e sul web presenta ora un apposito banner che spiega la situazione e il da farsi: innanzitutto viene fornita una data precisa, ovvero quella del 2 aprile come termine del servizio, in secondo luogo viene fornita la possibilità di ottenere “Ulteriori informazioni” o avviare il processo di “Esportazione abbonamenti”.

Gli utenti che utilizzano il servizio negli Stati Uniti hanno comunque tempo fino a luglio 2024 per effettuare la migrazione dei propri contenuti, per quanto riguarda gli altri mercati invece, non ci sono informazioni precise disponibili.

Considerando che il servizio verrà trasferito su YouTube Music, il relativo team ha già annunciato che aggiungerà la “capacità di contrassegnare un podcast come ascoltato in modo che gli ascoltatori possano identificare facilmente i podcast con cui hanno già interagito”, funzione finora non disponibile nel servizio ma che lo diventerà nel corso dei prossimi mesi.

Nuova scorciatoia per YouTube TV per passare al canale precedente

L’utilizzo di YouTube TV differisce dalla fruizione della TV tradizionale, uno degli aspetti che possono infastidire di più gli utenti è forse l’impossibilità di muoversi tra i canali utilizzando i classici numeri, anche se la piattaforma mette comunque a disposizione alcune opzioni come la personalizzazione dell’ordine della guida ai canali live o il pulsante “Reti” che appare sotto uno stream con elencati molti dei canali di uso comune.

Ad ogni modo sembra che gli sviluppatori del servizio in questione abbiano deciso di andare incontro agli utenti che necessitano di una comoda scorciatoia per passare rapidamente da un canale all’altro, alcuni infatti hanno iniziato a visualizzare una nuova scorciatoia che consente agli utenti di passare da un canale visualizzato all’altro senza interagire con l’interfaccia utente sullo schermo.

La stessa piattaforma spiega, tramite un apposito pop up, che premendo a lungo il pulsante Ok o Seleziona si può passare dal canale attualmente in visione a quello visualizzato in precedenza. Al momento non è chiaro se il funzionamento vari in base alla piattaforma di fruizione, ad ogni modo la novità in questione sembra essere ancora poco diffusa.

Novità per Google Chrome sui tablet

Abbiamo visto come il mese scorso Google abbia portato lo stile Material You nel browser proprietario Chrome in versione desktop, nelle ultime ore alcuni utenti hanno iniziato a visualizzare un piccolo cambiamento nell’interfaccia di Chrome sui tablet Android, come potete notare dalle immagini poco sotto.

Dalle immagini condivise dai colleghi di 9to5Google, si nota come alcuni utenti abbiano iniziato a visualizzare una presenza più marcata dei colori dinamici in stile Material You nel browser di Google sui tablet Android; come potete notare la barra di stato in alto non è più nera come in precedenza, ma riprende il colore principale del sistema, inoltre le scorciatoie per i siti più visitati presenti nella scheda sono ora inserite in una sorta di riquadro con lo stesso colore.

Potrebbe interessarti anche: In distribuzione la nuova modalità di accoppiamento dispositivi per Google Messaggi