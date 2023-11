A settembre Google ha annunciato una riprogettazione Material You per le versioni desktop del browser Google Chrome. Ora il nuovo design è in fase di implementazione più ampia.

Il nuovo design introduce molti angoli arrotondati, mentre la fascia per le schede, la barra degli indirizzi e i segnalibri diventano più alti. La omnibox dove si inseriscono gli indirizzi e si effettua la ricerca non mostra più l’icona di un lucchetto all’estrema sinistra, data l’adozione diffusa del protocollo HTTP, ma visualizza la nuova icona per l’accesso ai controlli del sito e altre informazioni.

Altre modifiche hanno lo scopo di migliorare la leggibilità, come le icone vuote che ora fiancheggiano anche le voci presenti nel menu a tre punti in alto a destra che sono state inoltre riordinate e includono un sottomenu per l’account Google a cui l’utente ha eseguito l’accesso.

Il nuovo design include anche nuove tavolozze colori per le schede e la barra degli strumenti accessibili tramite il pulsante “Personalizza Chrome” in basso a destra.

La riprogettazione è stata introdotta su Mac, Windows e Linux con la versione 119 di Google Chrome ed è attivabile abilitando il relativo flag all’indirizzo chrome://flags/#chrome-refresh-2023, tuttavia sembra meno diffusa su ChromeOS. Nel frattempo Google Chrome 120 è in arrivo sul canale beta: ecco tutte le novità.

