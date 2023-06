Dopo aver rilasciato l’aggiornamento di luglio per il proprio smartwatch di punta, nonché ultimo arrivato, TicWatch Pro 5, Mobvoi ha aperto le iscrizioni al programma closed beta per Wear OS 3 sui propri smartwatch della generazione precedente.

Il programma accetterà un numero limitato di utenti ma sarà molto utile per testare l’aggiornamento prima del rilascio finale che, tuttavia, non ha ancora una tempistica precisa. Scopriamo tutti i dettagli.

Mobvoi lancia la “closed beta” di Wear OS 3 per alcuni TicWatch

Attraverso un post su Twitter, la cinese Mobvoi ha informato gli utenti della propria community di avere lanciato il programma “chiuso” di beta testing per l’accesso in anteprima all’aggiornamento a Wear OS 3 su alcuni dei propri smartwatch.

Il programma è definito “chiuso” perché è stato pensato per coinvolgere un numero limitato di utenti che aiuteranno l’azienda, tramite i propri feedback, a finalizzare l’aggiornamento prima della sua distribuzione in forma stabile (manca però una indicazione sulle tempistiche).

Mobvoi ha diramato una serie di linee guida che i partecipanti al programma dovranno rispettare. Le riportiamo di seguito:

Si prega di mantenere un elevato coinvolgimento per tutta la durata della fase di beta testing interno. Durante il periodo di prova è richiesta la riservatezza è richiesta ed è necessario firmare un accordo di non divulgazione. Durante la fase di valutazione, le segnalazioni di problemi potrebbero richiedere la fornitura di dimostrazioni video e dati di registro pertinenti. Gli utenti con esperienza nell’utilizzo delle funzionalità di Android Debug Bridge (ADB) riceveranno una considerazione prioritaria.

Smartwatch coinvolti e modalità di accesso al programma

Gli smartwatch coinvolti nel programma in anteprima di Wear OS 3 sono cinque: TicWatch Pro 3 GPS (versione Bluetooth), TicWatch Pro 3 LTE, TicWatch Pro 3 Ultra GPS (versione Bluetooth), TicWatch Pro 3 Ultra, TicWatch E3.

Per candidarsi al programa, gli utenti interessati dovranno compilare un form (raggiungibile tramite questo link) in cui dovranno inserire indirizzo e-mail, nome e cognome, età, numero di telefono, indirizzo, modello e sistema operativo del telefono, indicare se hanno familiarità con ADB e sottoscrivere l’accordo di non divulgazione.

