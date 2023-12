Quest’anno il colosso di Mountain View ha lanciato sul mercato la seconda incarnazione del suo smartwatch proprietario, Google Pixel Watch 2 è giunto fra le mani dei fortunati utenti equipaggiato con l’ultima versione del sistema operativo dedicato ai dispositivi mobili, ovvero Wear OS 4. Il sistema in questione offre svariate novità , ma manca di qualcosa, ovvero dell’integrazione con lo stile Material You, il linguaggio di progettazione unificato di Google utilizzato dall’azienda su diversi prodotti e servizi.

In molti si aspettavano che la nuova versione di Wear OS, arrivata nel mese di ottobre anche sul primo modello di smartwatch creato dall’azienda, avrebbe portato lo stile grafico in questione anche sugli smartwatch della società ma così non è stato, nonostante avessimo già avuto modo di scorgere qualche segnale a maggio di quest’anno.

Nelle ultime ore però, è emerso che alcuni utenti hanno iniziato a visualizzare qualche piccolo cambiamento estetico sui propri Pixel Watch, cambiamento che potrebbe far presagire una futura implementazione più ampia.

Si palesano i primi segnali dell’implementazione dello stile Material You su Pixel Watch

Come anticipato in apertura e come sanno bene tutti i possessori di uno smartwatch made by Google, l’ultima versione di Wear OS non ha introdotto lo stile Material You sui Pixel Watch, personalizzazione estetica tanto attesa anche solo per uniformare l’aspetto dei vari prodotti dell’azienda.

I colleghi di 9to5Google hanno però individuato qualche piccolo cambiamento estetico nell’interfaccia degli smartwatch in questione, come potete notare dalle immagini poco sotto. Pare che un numero ristretto di utenti, in seguito all’ultimo aggiornamento dell’interfaccia utente del sistema Wear OS (v1.7.37.x), abbiano iniziato a visualizzare icone di colore blu nelle impostazioni rapide, al posto del colore bianco a cui siamo abituati.

Come potete notare, oltre alle icone blu nelle impostazioni rapide, il colore in questione appare anche sul pulsante Cancella tutto nell’area notifiche e nel riquadro della frequenza cardiaca. Il blu, per chi non lo sapesse, è il colore predefinito utilizzato da Google nelle app che non supportano i colori dinamici.

Al momento non è chiaro se la limitata diffusione di questo cambiamento estetico sia un errore nei test interni dell’azienda o se sia indice di una diffusione più ampia nel prossimo futuro anche perché, allo stesso modo, non è ancora chiaro il motivo per cui Big G non abbia implementato lo stile Material You in Wear OS 4, visto che il sistema operativo in questione è basato su Android 13 e lo stile grafico tanto atteso fa parte di AOSP da Android 12.

Ci toccherà attendere ancora un po’ per saperne di più, anche in virtù del fatto che i Pixel Watch hanno già iniziato a ricevere il Pixel Feature Drop di dicembre 2023 con alcune nuove funzionalità e modifiche, ma senza la personalizzazione grafica in questione; potremmo forse dover attendere fino al Feature Drop di marzo 2024, ma è ancora presto per dirlo.

