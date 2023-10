Buone notizie per i possessori della prima generazione di Google Pixel Watch: il team di sviluppatori del colosso di Mountain View nelle scorse ore ha dato il via al rilascio dell’aggiornamento che porta con sé Wear OS 4.

Ebbene sì, la nuova versione del sistema operativo che ha fatto il suo esordio con Google Pixel Watch 2 è pronta a sbarcare anche sullo smartwatch lanciato lo scorso anno.

Google Pixel Watch riceve l’aggiornamento di ottobre

L’update in questione porta il software alla versione TWD4.2301005.002 e introduce le novità che abbiamo avuto modo di scoprire in occasione della presentazione di Google Pixel Watch 2, oltre alla risoluzione di vari bug e a miglioramenti per la batteria e le prestazioni generali.

Tra le novità troviamo la possibilità di trasferire facilmente lo smartwatch su un nuovo Google Pixel senza la necessità di ripristinarlo alle impostazioni di fabbrica (i due device saranno sincronizzati), la possibilità di effettuare il backup e il ripristino per passare da un vecchio ad un nuovo Google Pixel Watch in modo semplice (mantenendo tutti i dati, le impostazioni e le watch face al loro posto), la nuova app di Google Calendar (consente di ricevere notifiche di eventi e attività, visualizzare 30 giorni della pianificazione, navigare facilmente verso i luoghi degli eventi direttamente dal polso e contrassegnare le attività come completate) e il miglioramento delle notifiche (con il riconoscimento intelligente dei link per i numeri di telefono e gli indirizzi, che consentono di toccare per chiamare, inviare messaggi o ottenere indicazioni stradali).

Ed ancora, con questo aggiornamento migliorano le possibilità di personalizzazione e le funzioni relative all’accessibilità e vengono implementate le funzionalità di sicurezza, come Safety Check, Emergency Sharing e Emergency (grazie alle quali è possibile avere a disposizione le più importanti informazioni mediche personali e chiedere aiuto in caso di necessità).

Il rilascio dell’update di ottobre è già stato avviato e proseguirà nelle prossime settimane. I possessori di Google Pixel Watch riceveranno una notifica quando sarà effettivamente disponibile per il loro device.

