Google, attraverso le parole del direttore di Maps Marlo McGriff, ha appena annunciato dei cambiamenti importanti per la Cronologia delle posizioni dell’account Google e per il funzionamento degli Spostamenti di Google Maps, tutti improntati ad una maggiore tutela della privacy degli utenti. Le novità troveranno applicazione sia per gli utenti Android che per quelli iOS e consisteranno nel salvataggio della Cronologia delle posizioni sulla memoria del dispositivo e nella crittografia end-to-end applicata ai backup degli Spostamenti di Maps.

Più privacy per Cronologia delle posizioni e Spostamenti di Maps

Allo stato attuale, i dati relativi alla Cronologia delle posizioni di ogni account Google che abbia attiva l’opzione per il loro salvataggio vengono immagazzinati sui server di Big G, ma presto la situazione andrà incontro ad un’autentica svolta: gli utenti Android e iOS potranno scegliere di tutelare maggiormente la propria riservatezza archiviando le informazioni in questione sulla memoria del dispositivo utilizzato.

La novità non è ancora disponibile e quando verrà rilasciata sarà opportunamente notificata agli utenti finali in Google Maps. In tale app, infatti, è presente una sezione Spostamenti al cui interno figura un collegamento alla Cronologia delle posizioni dell’account Google, così da poter gestire rapidamente le relative impostazioni. Google parla di un maggiore controllo sui propri dati da parte degli utenti e non mancherà di spiegare loro come gli spostamenti effettuati vengano salvati su una mappa sul dispositivo utilizzato.

Il backup in cloud rimarrà come opzione, utile per evitare perdite di dati in situazioni come il passaggio ad un nuovo smartphone e la rottura o lo smarrimento di quello in uso. Attivando tale opzione, i tali salvati verranno crittografati, così da garantirne la riservatezza (anche verso Google stessa).

Le novità descritte per Cronologia delle posizioni e Spostamenti di Maps verranno distribuite gradualmente: gli utenti Android e iOS le riceveranno nel corso del prossimo anno.

Eliminazione automatica e manuale dei dati

Se state leggendo queste righe, è altamente probabile che siate titolari di un account Google. In tal caso, qualora non ne siate ancora al corrente, dovete sapere che la pagina Gestione attività del vostro account include una scheda dedicata alla Cronologia delle posizioni. Ogni utente può scegliere di attivare o disattivare questa funzione (ove già attiva, è possibile semplicemente disattivarla, oppure disattivarla ed eliminare anche tutti i dati salvati in precedenza). In aggiunta a questo, si possono gestire i dispositivi associati all’account e viene messa a disposizione l’opzione per l’Eliminazione automatica dell’attività. Nel momento in cui scriviamo, il termine predefinito per la cancellazione automatica della cronologia delle posizioni è di 18 mesi e ne sono disponibili uno più breve pari a 3 mesi e uno più lungo pari a 36 mesi. Ebbene, in data odierna è stato annunciato un cambio di passo anche per questa funzione: 3 mesi sarà il nuovo termine predefinito, starà poi agli utenti sceglierne eventualmente uno più lungo.

Nel frattempo, già a partire dalle prossime settimane gli utenti Android e iOS di Google Maps otterranno dei nuovi controlli: potranno vedere più comodamente le attività recenti relative ad un luogo visitato, ma anche eliminare ricerche, indicazioni, visite e condivisioni in pochi semplici passaggi.

Infine, nelle prossime settimane verrà rilasciata un’altra comodà novità per gestire i principali controlli relativi alla posizione, che diventeranno accessibili con un semplice tocco sul punto blu che individua la posizione attuale sulla mappa. Come si può vedere dal video seguente, le informazioni fornite a colpo d’occhio includeranno lo stato della Cronologia delle posizioni (se attiva o disattiva) e l’accesso alla posizione del dispositivo concesso o meno a Maps.

Nessuna delle novità descritte è disponibile in questo momento, in ogni caso potete aggiornare Google Maps cliccando sul seguente badge.

