Il team di Google Maps sta aggiungendo dei nuovi filtri per le indicazioni stradali e degli elenchi collaborativi che consentono agli utenti di votare i luoghi dove andare quando viaggiano in gruppo.

Il servizio sta inoltre introducendo la possibilità di reagire con una emoji a foto, video e recensioni degli utenti della comunità.

Google Maps aggiunge nuovi filtri per le indicazioni stradali

Nelle indicazioni stradali per i mezzi pubblici, Google Maps ora consente di filtrare i percorsi in base a Percorso migliore, Meno trasferimenti, Meno camminate, Accessibile in sedia a rotelle e Costo più basso, in aggiunta ai pulsanti per specificare le modalità preferite, come ad esempio treno, tram, metropolitana, autobus, biciclette, che ora sono accessibili più facilmente.

Google Maps sta inoltre migliorando la sua capacità di rilevare le entrate e le uscite da una stazione di trasporto pubblico, come il lato della strada e un percorso libero a piedi da e verso essa.

Le informazioni saranno disponibili in oltre 80 città, tra cui Berlino, Boston, Londra, Madrid, New York, Parigi, Singapore, Sydney, Tokyo e Toronto.

Google Maps aggiunge gli elenchi collaborativi condivisi

Google Maps sta aggiungendo elenchi collaborativi che possono essere “condivisi” con altri tramite un collegamento, in modo da pianificare meglio i viaggi di gruppo, grazie alla possibilità di aggiungere luoghi e note, nonché ricevere aggiornamenti quando vengono aggiunti nuovi luoghi.

Google Maps offrirà la possibilità di votare la meta preferita con cinque emoji: cuore, faccina sorridente, fuoco, contanti con le ali e pollice verso.

Previous Next Fullscreen

Google Maps aggiunge le reazioni con emoji a foto, video e recensioni

L’ultimo aggiornamento consente infine di reagire a foto, video e recensioni degli utenti attraverso un’emoji, con funzionalità contestuali supportate dall’intelligenza artificiale ed Emoji Kitchen.

Queste nuove funzionalità di Google Maps verranno implementate su Android e iOS nel corso delle prossime settimane.

Da non perdere: Smartphone Black Friday, le migliori offerte in tempo reale