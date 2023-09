Continuano a susseguirsi in Rete le indiscrezioni che provano ad anticipare quelle che dovrebbero essere le principali caratteristiche degli smartphone della serie Samsung Galaxy S24.

E così nelle scorse ore è toccato al popolare leaker Ice Universe fornire un ulteriore contributo a chi attende con impazienza di scoprire cosa Samsung ha in serbo per i suoi prossimi telefoni di punta.

Le ultime anticipazioni sulla serie Samsung Galaxy S24

Stando a quanto è stato reso noto dal leaker su X, queste dovrebbero essere alcune delle principali caratteristiche dei tre modelli:

Samsung Galaxy S24

display da 6,2 pollici con risoluzione Full HD+, aspect ratio 19,5:9, luminosità massima di 2.500 nit

batteria da 4.000 mAh con supporto alla ricarica rapida a 25 W

dimensioni 147 × 70.6 × 7,6 mm

peso di 168 grammi

Samsung Galaxy S24+

display da 6,7 pollici con risoluzione WQHD+, aspect ratio 19,5:9, luminosità massima di 2.500 nit

batteria da 4.900 mAh con supporto alla ricarica rapida a 45 W

dimensioni 158,5 × 75,9 × 7,7 mm

peso di 195 grammi

Samsung Galaxy S24 Ultra

display da 6,8 pollici con risoluzione WQHD+, aspect ratio 19,5:9, luminosità massima di 2.500 nit

batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida a 45 W

dimensioni 162,3 × 79 × 8,6 mm

peso di 233 grammi

Ricordiamo che, a differenza di quanto è avvenuto per la serie Samsung Galaxy S23, per quanto riguarda il processore il colosso coreano punterà su due differenti soluzioni, a seconda del mercato di destinazione: e così i suoi nuovi smartphone saranno animati da una CPU Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy o da una CPU Samsung Exynos 2400.

Se siete curiosi di farvi un’idea di quello che dovrebbe essere il design della serie Samsung Galaxy S24, qui potete trovare le immagini della variante Ultra, qui quelle della versione Plus e qui quelle del modello base.

Per la presentazione ufficiale ci sarà da attendere ancora per qualche mese ma siamo certi che non mancheranno tante altre anticipazioni a farci compagnia.

