In questi giorni Google sta distribuendo il Feature Drop di dicembre, con diverse novità per gli smartphone della serie Pixel e anche per gli smartwatch Pixel Watch. In aggiunta, la casa di Mountain View ha aggiornato l’app Emergenze personali, dotando i suoi orologi di nuovi tile per le emergenze. Scopriamo di che si tratta.

I Google Pixel Watch accolgono nuovi tile per le emergenze

Due nuovi tile pensati per le emergenze sono ora disponibili su Google Pixel Watch e Pixel Watch 2 grazie a un aggiornamento dell’app Emergenze personali, disponibile sul Google Play Store. Consistono sostanzialmente in scorciatoie per avviare rapidamente la condivisione di emergenza o il controllo di sicurezza, come potete vedere negli screenshot qui in basso: abbiamo due pulsanti colorati (rosso e giallo) per avviare queste funzionalità senza dover andare a cercare all’interno dell’elenco delle applicazioni a bordo dello smartwatch Wear OS. Resta ovviamente a disposizione anche la gesture di emergenza legata alla pressione multipla del tasto sulla corona dello smartwatch.

Come abbiamo visto qualche ora fa, con il Feature Drop di dicembre 2023 sono arrivate alcune novità anche per Pixel Watch e Pixel Watch 2, che comprendono Call Screen, un filtro per le chiamate che consente agli utenti di ignorare le chiamate indesiderate o scoprire chi sta chiamando direttamente dal polso, e Watch Unlock per lo sblocco dello smartphone Pixel. Contrariamente a queste ultime, i nuovi tile per le emergenze risultano semplicemente legati a un aggiornamento dell’app Emergenze personali, disponibile gratuitamente sul Google Play Store. Per verificare di disporre della versione più recente o per aggiornare, potete seguire il badge qui in basso.

Potrebbe interessarti: Recensione Google Pixel Watch 2