In occasione della conferenza Google I/O di due giorni fa, l’azienda ha annunciato l’arrivo della nuova versione del sistema operativo dedicato agli smartwatch, Wear OS 4; la nuova versione non è ancora disponibile per gli utenti comuni, ma solo per gli sviluppatori.

In occasione dell’annuncio Google ha anticipato alcune delle novità in arrivo, principalmente legate alle applicazioni disponibili in futuro sugli smartwatch mossi dal sistema operativo sviluppato dall’azienda; oggi diamo uno sguardo ad alcune prossime implementazioni, scovate nella già citata versione a disposizione degli sviluppatori.

Wear OS 4 potrebbe rendere più semplice effettuare uno screenshot

Allo stato attuale la cattura di uno screenshot su uno smartwatch con Wear OS non è una pratica uniforme, alcuni brand come Samsung e TicWatch hanno implementato delle soluzioni proprietarie che prevedono una specifica combinazione di tasti, mentre su tutti gli altri è necessario l’utilizzo di uno smartwatch: per effettuare uno screenshot infatti è necessario recarsi sulla schermata che ci interessa, aprire l’applicazione Watch sul telefono, toccare un menu di overflow, quindi fare uno screenshot.

Come potete notare dall’immagine qui sopra, nella versione dedicata agli sviluppatori è stata individuata una nuova funzione nella categoria Gesti, questa permetterà all’utente di fare uno screenshot semplicemente premendo contemporaneamente sia la corona che il pulsante laterale. Al momento non ci sono certezze riguardo all’arrivo di questa nuova funzione nella futura versione stabile di Wear OS 4 ma, considerando quanto potrebbe essere comoda, è auspicabile che Google decida di mantenerla.

A breve i Tiles potranno essere animati

Passiamo ora ai Tiles, una sorta di equivalente dei widget sugli smartphone, Google ha rilasciato la versione 1.2 della libreria Jetpack Tiles, che consente agli sviluppatori di aggiungere animazioni a Tiles; nello specifico ne esistono due tipi differenti:

Le animazioni di interpolazione “creano transizioni fluide sulle modifiche a una parte del layout”, come l’anello obiettivo/stato spesso utilizzato dalle app di fitness

Le animazioni di transizione “animano elementi nuovi o che scompaiono dal riquadro”, come quando si aggiornano le previsioni del tempo

Inoltre la nuova libreria consente ai Tiles che utilizzano particolari dati, come frequenza cardiaca, conteggio dei passi o tempo, di aggiornarsi una volta al secondo, ma il controllo di questa funzione sarà comunque operato da Wear OS onde evitare inutili ed eccessivi consumi della batteria dello smartwatch. Queste novità potrebbero essere rese disponibili anche prima del rilascio della versione stabile di Wear OS 4, visto che dipendono dalla loro implementazione da parte degli sviluppatori, potete averne un piccolo assaggio alla fine del video qui sotto.

Wear OS 4 avrà il supporto ai colori dinamici dello stile Material You

L’attuale versione di Wear OS è basata su Android 11 e non supporta i colori dinamici o altri canoni estetici dello stile Material You ma, la futura versione Wear OS 4 sarà basata su Android 13 e sembra proprio che potrà vantare il supporto ai colori dinamici.

Qualche informazione al riguardo era già trapelata nel mese di febbraio, ma ora grazie alla versione per sviluppatori, abbiamo qualche piccolo indizio in più: sono infatti presenti colori accentati in varie parti del sistema, in particolare nelle impostazioni rapide.

Al momento non è possibile operare alcun tipo di modifica su questi colori, ma ciò potrebbe cambiare in futuro considerando che Google è solo all’inizio con lo sviluppo di questa novità, potrebbe dunque essere reso più simile al meccanismo di personalizzazione disponibile su smartphone.

Potrebbe interessarti anche: WhatsApp lancia una sua applicazione per Wear OS 3: al via la fase di test