La piattaforma di benchmark AnTuTu ha pubblicato la classifica degli smartphone Android più performanti relativa a novembre 2023. Non sorprende vedere gli ultimi chipset di Qualcomm occupare i primi posti, in particolare lo Snapdragon 8 Gen 3 che anima i dispositivi nelle due posizioni più alte della classifica.

Ecco quali sono gli smartphone Android più potenti di novembre secondo AnTuTu

È bene premettere che le classifiche di AnTuTu si basano sul punteggio medio di tutti i dati per ciascun dispositivo e non soltanto su quello più alto e riguardano i modelli venduti a livello globale, con esclusione di quelli commercializzati in Cina per i quali la piattaforma stila un’apposita classifica sul suo sito Web cinese.

Il primo posto della classifica è occupato da Xiaomi 14 Pro che stacca nettamente Nubia Z50S Pro, nonostante quest’ultimo sia dotato dello stesso SoC e della stessa quantità di RAM.

Red Magic 8 Pro+ conclude il podio con il chipset Snapdragon 8 Gen 2 ancora capace di fornire ottime prestazioni.

I restanti modelli che occupano i posti dal quarto al decimo sono nell’ordine Red Magic 8S Pro, Samsung Galaxy S23+, Xiaomi 13, Xiaomi 13 Pro, Nubia z50, Samsung Galaxy S23 Ultra e infine Xiaomi 13T Pro che è l’unico smartphone della classifica con un chipset non Qualcomm, ossia il Dimensity 9200+.

Qualche settimana fa Qualcomm ha rinnovato la sua gamma di chipset per smartphone e tablet Android lanciando il nuovo SoC Snapdragon 7 Gen 3. Si tratta del nuovo chipset dell’azienda destinato a incrementare il livello di prestazioni degli smartphone Android di fascia media.

