Kena Mobile lancia un tris di promozioni legate al periodo natalizio: da un lato, i nuovi clienti che attivano offerte da almeno 5,99 euro al mese possono approfittare di 50 giga extra ogni mese per 12 mesi; dall’altro, chi è già cliente può ottenere 50 giga extra per 2 mesi a un piccolo prezzo. In più ritorna la SIM gratis per le offerte da 6,99 e 7,99 euro al mese. Andiamo a scoprire le proposte Kena più da vicino.

50 giga extra ogni mese per 12 mesi per i nuovi clienti

I nuovi clienti Kena Mobile possono sfruttare la nuova promozione di Natale che assicura un bel carico di giga. Coloro che entro l’8 gennaio 2024 (salvo proroghe) attiveranno le offerte da almeno 5,99 euro al mese con minuti, SMS e Internet, possono avere 50 giga aggiuntivi ogni mese per 12 mesi. In più alcune delle tariffe possono contare su costi di attivazione gratuiti, primo mese gratuito, SIM e consegna gratuiti.

Più precisamente, la promozione con 50 giga extra riguarda:

Kena 5,99 100GB Promo TOP (qui per attivarla): minuti illimitati verso tutti, 200 SMS verso tutti e 100 giga al mese in 4G (che diventano 150 giga per 12 mesi o 200 giga per 12 mesi con ricarica automatica) a 5,99 euro al mese (per clienti provenienti da Iliad, PosteMobile, CoopVoce, Fastweb e altri operatori virtuali);

(qui per attivarla): minuti illimitati verso tutti, 200 SMS verso tutti e 100 giga al mese in 4G (che diventano 150 giga per 12 mesi o 200 giga per 12 mesi con ricarica automatica) a 5,99 euro al mese (per clienti provenienti da Iliad, PosteMobile, CoopVoce, Fastweb e altri operatori virtuali); Kena 6,99 130GB Promo Plus (qui per attivarla): minuti illimitati verso tutti, 200 SMS verso tutti e 130 giga al mese in 4G (che diventano 180 giga per 12 mesi o 230 giga per 12 mesi con ricarica automatica) a 6,99 euro al mese (per clienti provenienti da Iliad, PosteMobile, CoopVoce, Fastweb e altri operatori virtuali);

(qui per attivarla): minuti illimitati verso tutti, 200 SMS verso tutti e 130 giga al mese in 4G (che diventano 180 giga per 12 mesi o 230 giga per 12 mesi con ricarica automatica) a 6,99 euro al mese (per clienti provenienti da Iliad, PosteMobile, CoopVoce, Fastweb e altri operatori virtuali); Kena 7,99 150GB Promo Plus (qui per attivarla): minuti illimitati verso tutti, 200 SMS verso tutti e 150 giga al mese in 4G (che diventano 200 giga per 12 mesi o 250 giga per 12 mesi con ricarica automatica) a 7,99 euro al mese (per clienti provenienti da Iliad, PosteMobile, CoopVoce, Fastweb e altri operatori virtuali);

(qui per attivarla): minuti illimitati verso tutti, 200 SMS verso tutti e 150 giga al mese in 4G (che diventano 200 giga per 12 mesi o 250 giga per 12 mesi con ricarica automatica) a 7,99 euro al mese (per clienti provenienti da Iliad, PosteMobile, CoopVoce, Fastweb e altri operatori virtuali); Kena 9,99 230GB Promo (qui per attivarla): minuti illimitati verso tutti, 200 SMS verso tutti e 230 giga al mese in 4G (che diventano 280 giga per 12 mesi e 330 giga per 12 mesi con ricarica automatica) a 9,99 euro al mese (per clienti provenienti da Iliad, PosteMobile, CoopVoce, Fastweb e altri operatori virtuali);

(qui per attivarla): minuti illimitati verso tutti, 200 SMS verso tutti e 230 giga al mese in 4G (che diventano 280 giga per 12 mesi e 330 giga per 12 mesi con ricarica automatica) a 9,99 euro al mese (per clienti provenienti da Iliad, PosteMobile, CoopVoce, Fastweb e altri operatori virtuali); Kena 11,99 100GB Promo (qui per attivarla): minuti illimitati verso tutti, 200 SMS verso tutti e 100 giga al mese in 4G (che diventano 150 giga per 12 mesi e 200 giga per 12 mesi con ricarica automatica) a 11,99 euro al mese (per clienti provenienti da qualsiasi operatore);

(qui per attivarla): minuti illimitati verso tutti, 200 SMS verso tutti e 100 giga al mese in 4G (che diventano 150 giga per 12 mesi e 200 giga per 12 mesi con ricarica automatica) a 11,99 euro al mese (per clienti provenienti da qualsiasi operatore); Kena 12,99 150GB Promo (qui per attivarla): minuti illimitati verso tutti, 200 SMS verso tutti e 150 giga al mese in 4G (che diventano 200 giga per 12 mesi e 250 giga per 12 mesi con ricarica automatica) a 12,99 euro al mese (per clienti provenienti da qualsiasi operatore).

I 50 giga extra possono infatti essere sommati agli eventuali ulteriori 50 giga extra che vengono offerti con la ricarica automatica. In questi modo si possono ottenere fino a 330 giga per 12 mesi. I nuovi clienti Kena Mobile possono attivare le offerte Kena 6,99 130GB Promo Plus e Kena 7,99 150GB Promo Plus con il primo mese incluso. L’attivazione richiede solo il pagamento di 1 centesimo di euro per la prima ricarica, che rimarrà sulla SIM come credito residuo. Resta gratuito anche il costo di attivazione, così come il costo per la nuova SIM e per la spedizione della stessa.

50 giga extra per 2 mesi a 1,99 euro per i già clienti

Chi è già cliente e desidera avere giga aggiuntivi può attivare l’opzione apposita a un piccolo prezzo: in occasione del periodo natalizio è possibile avere 50 giga in più per 2 mesi al costo di 1,99 euro una tantum. I giga possono essere utilizzati nei 60 giorni successivi al momento dell’attivazione, senza rinnovi automatici al termine. Il traffico dati viene utilizzato con priorità rispetto a quello dell’offerta principale: questo significa che questi ultimi saranno intaccati soltanto una volta terminati i 50 giga extra.

L’offerta risulta attivabile fino al 7 gennaio 2024, salvo eventuali proroghe, direttamente attraverso l’area MyKena del sito ufficiale dell’operatore. Al link qui sotto potete scoprire tutte le attuali offerte Kena Mobile.

