Google Home accoglie due comode funzioni di sicurezza che sfruttano l’AI

Google Home rappresenta uno dei pilastri dell’ecosistema del gigante di Mountain View e, in virtù di questo ruolo, riceve costantemente migliorie e aggiornamenti che introducono nuove funzioni e ne arricchiscono l’esperienza utente. Il servizio, di fatto, funge da centro di controllo per milioni di sistemi di domotica e il suo ruolo dunque è cruciale nella corretta gestione dei dispositivi legati alla smart home.

Nelle ultime settimane l’applicazione per Android ha ricevuto numerosi aggiornamenti che ne hanno migliorato le funzioni introducendo novità per i dispositivi Wi-Fi e per integrare al meglio i dispositivi Nest; in questo quadro rientra la prima novità di oggi alla quale si aggiunge una nuova funzionalità legata ai video delle telecamere di sorveglianza che migliorano grazie all’intelligenza artificiale. Ecco di cosa si tratta.

La Nest Cam di prima generazione si trasferisce nell’app Google Home

Successivamente all’aggiunta della variante per interni, ecco che il Google Home Preview Program sta avviando il rilascio del supporto per la Nest Cam Outdoor di prima generazione.

Gli utenti aderenti al programma verranno notificati della novità alla prima apertura dell’app in seguito all’aggiornamento; in particolare nella sezione dedicata ai preferiti sarà possibile trasferire la propria Nest Cam dall’applicazione Nest tramite una procedura guidata che si occuperà di trasferire anche la cronologia delle rilevazioni video dell’app nonché le impostazioni preferite.

Tuttavia, Google ci tiene a sottolineare che, una volta completato il trasferimento, la telecamera non sarà più disponibile nell’app Nest e i suoi video saranno accessibili esclusivamente dall’app Google Home; una mossa che punta a unificare e rendere più omogenea l’esperienza di gestione dei propri dispositivi di domotica.

Nel corso del programma di Preview sarà sempre possibile riportare la propria videocamera nell’app Nest, seguendo queste istruzioni.

Il colosso specifica inoltre la complessità dell’operazione di trasferimento dei vari dispositivi Nest dall’app dedicata a Google Home in quanto ogni accessorio di domotica ha una sua infrastruttura di migrazione, si avvale di aggiornamenti diversi e deve prima superare vari controlli di privacy e sicurezza.

La migrazione della Nest Cam Outdoor ha inizio oggi tramite un rilascio graduale dunque, come specificato da Google stessa, potrebbero volerci settimane prima di veder comparire il prompt di trasferimento sulla propria app Google Home.

Arriva la creazione di clip video personalizzate e il rilevamento delle porte del garage

La seconda novità è legata alla sicurezza ovvero l’implementazione della creazione di video clip personalizzati nonché il rilevamento delle porte del garage grazie ad alcuni algoritmi di intelligenza artificiale.

La prima funzione consente, come accennato, di creare clip personalizzate delle proprie rilevazioni video in modo da poterle condividere o conservarle come testimonianza di un particolare evento o incidente.

La creazione e gestione delle clip avverrà direttamente all’interno dell’app in una sezione dedicata nella quale modificare le clip scegliendo un punto di partenza e fine nonché la durata della stessa tra cui 30 secondi, 1 minuto o l’intero evento rilevato.

A detta di Google stessa, questa interfaccia dovrebbe sbarcare anche sulla versione web del servizio grazie alla quale sarà possibile anche scaricare le clip sul proprio computer; anche se attualmente non sono state diffuse le tempistiche di questo rilascio.

La funzione sarà disponibile sui seguenti dispositivi: Nest Cam (indoor, cablata, seconda generazione), Nest Cam (outdoor o indoor, a batteria), Nest Cam con proiettore, Nest Doorbell (cablata e a batteria) e Nest Cam Indoor e Outdoor (prima generazione) una volta completato il trasferimento all’app Google Home di cui sopra.

La creazione e modifica di clip personalizzate sarà disponibile a tutti gli utenti che partecipano al Preview Program e arriverà sulla versione stabile dell’app nelle prossime settimane.

Come anticipato, l’altra novità legata al tema della sicurezza introduce il rilevamento delle porte del garage tramite le Nest Cam, sia interne che esterne.

Il servizio si avvale del “rilevamento avanzato delle immagini basato sull’intelligenza artificiale e una migliore intelligenza integrata nel dispositivo” grazie ai quali rilevare l’apertura, chiusura e la prossimità alle porte del garage; notificando l’utente di questi eventi tramite l’app Google Home.

Il rilevamento sarà attivo sia di giorno che di notte fino a un massimo di 7,3 metri di distanza dalla videocamera Nest e il rilascio della funzione dovrebbe partire in questi giorni negli Stati Uniti e in Canada a tutti i possessori dell’abbonamento Nest Aware.

Come aggiornare Google Home e aderire all’Anteprima pubblica

Come anticipato, le suddette novità sono attualmente in fase di rilascio sull’anteprima pubblica di Google Home, qualora voleste entrarne a far parte per provare tutte le novità in anteprima – dalle più piccole alle più importanti – basterà recarvi in: Impostazioni > Servizi e assistenza Nest > Anteprima pubblica.

La versione stabile dell’app Google Home è disponibile sul Google Play Store e può essere scaricata gratuitamente attraverso il seguente badge.ù

Potrebbe interessarti: le nostre guide agli acquisti per la smart home