L’app Google Home ottiene una piccola ma comoda novità per i dispositivi Wi-Fi

L’applicazione Google Home per dispositivi Android si arricchisce di una comoda funzione per la gestione dei dispositivi Wi-Fi collegati alla propria rete: una tanto banale quanto utilissima barra di ricerca.

La novità in discorso si somma a quelle ben più corpose che vi avevamo segnalato nelle prime settimane del mese di novembre.

Google Home App vi aiuta a trovare i dispositivi Wi-Fi

I nostri lettori più attenti ricorderanno molto probabilmente che diversi mesi fa Google aveva aggiornato la sezione Wi-Fi dell’applicazione Home. Questa schermata, con un tocco sul riquadro Dispositivi, permette di vedere al volo il totale dei dispositivi connessi alla propria rete in una pagina a sé stante. La stessa sezione offre alcune possibilità di gestione, come ad esempio la modifica dell’ordine secondo cui i dispositivi vengono mostrati (per impostazione predefinita, questi sono ordinati per Tempo reale, mentre è possibile scegliere altre opzioni come 1 giorno, 7 giorni, 30 giorni). Ebbene, l’ultima novità dell’app Google Home si inserisce esattamente in questo contesto: accedendo alla pagina Wi-Fi e aprendo il riquadro dei Dispositivi, si nota immediatamente la presenza di una nuova barra di ricerca recante la dicitura “Search for devices”.

È sufficiente iniziare a digitare per vedere la lista dei dispositivi connessi a Google o al proprio Nest Wi-Fi aggiornarsi in tempo reale. La lista in discorso comprende sia i dispositivi attualmente collegati alla rete, sia quelli Offline (opportunamente riconoscibili). Per la natura stessa di questa funzione, può accadere che la visualizzazione in Tempo reale si aggiorni con eccessiva frequenza, per questo motivo una funzione di ricerca può rivelarsi piuttosto utile.

La novità descritta è stata avvistata sulla versione 3.9 di Google Home App per Android, mentre non pare essere ancora arrivata sull’app per iOS. Guardando oltre, si potrebbe auspicare l’introduzione di funzioni analoghe anche nelle schede Dispositivi e Automazioni.

Come aggiornare l’app Google Home per Android

Installare la versione più aggiornata dell’app Google Home per Android è semplicissimo: non dovete fare altro che cliccare sul badge sottostante, che vi porterà direttamente sul Google Play Store.

