Android 14 si allarga e arriva su altri due smartphone Android di fasce differenti: stiamo parlando di OnePlus 10 Pro, che accoglie la OxygenOS 14, e di Samsung Galaxy A24, che sta ricevendo in queste ore la One UI 6. Andiamo a scoprire insieme le novità in distribuzione.

Iniziamo da OnePlus 10 Pro, che dopo un mese e mezzo circa di programma Open Beta sta iniziando a ricevere l’aggiornamento alla OxygenOS 14 stabile, basata su Android 14. Per il momento la distribuzione sembra riguardare gli utenti che hanno aderito al programma di test in India, ma immaginiamo che nel giro di qualche giorno il rollout dovrebbe coinvolgere tutti i possessori a livello globale.

La release è la 14.0.0.202 e visto che la versione di partenza è già basata su Android 14, richiede un download di “appena” 800 MB. Naturalmente il peso aumenterà quando il firmware sarà disponibile per gli utenti attualmente con Android 13 e OxygenOS 13. Le novità sono parecchie e comprendono funzioni come File Dock, Fluid Cloud, Smart Cutout e Content Extraction, miglioramenti lato sicurezza e privacy, perfezionamenti per l’Aquamorphic Design e per le animazioni, passi avanti nella fluidità e nella stabilità del sistema e non solo. Il changelog completo fornito da OnePlus è il seguente:

Pantanal Service

• Adds Fluid Cloud, a way of interaction with morphing forms that allows you to view up-to-date information at a glance.

Smart efficiency

• Adds File Dock, where you can drag and drop to transfer content between apps and devices.

• Adds Content Extraction, a feature that can recognize and extract text and images from the screen with one tap.

• Adds Smart Cutout, a feature that can separate multiple subjects in a photo from the background for copying or sharing.

Cross-device connectivity

• Improves Shelf by adding more widget recommendations.

Security and privacy

• Improves photo and video-related permission management for safer access by apps.

Performance optimization

• Improves system stability, the launch speed of apps, and the smoothness of animations.

Aquamorphic Design

• Upgrades Aquamorphic Design with a natural, gentle, and clearer color style for a more comfortable color experience.

• Adds Aquamorphic-themed ringtones and revamps the system notification sounds.

• Improves system animations by making them even smoother.

User Care

• Adds a carbon tracking AOD that visualizes the carbon emissions you avoid by walking instead of driving.