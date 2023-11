Google è solita porre grande attenzione e cura agli sfondi aggiornando il catalogo dell’applicazione dedicata e proponendo spesso iniziative a cui partecipano artisti selezionati, Googlers e la community di utenti.

Dopo aver arricchito la propria raccolta di sfondi esclusivi della serie Pixel Superfan, quelli per festeggiare i 25 anni dell’azienda nel mese di settembre e i wallpaper dedicati al lancio di Pixel 8 il mese scorso, ecco che l’azienda torna ad aggiornare la collezione Pixel Community Lens con 12 nuovi sfondi scattati nel 2023. Vediamoli insieme.

Google torna a rilasciare nuovi sfondi: questa volta tocca a quelli della serie Pixel Community Lens

La serie di sfondi Pixel Community Lens torna dunque ad arricchirsi di nuovi arrivati per la terza volta dopo le immagini rilasciate nel 2021 e lo scorso anno in occasione del lancio di Pixel 7.

Nella giornata di ieri l’azienda ha rilasciato 12 nuovi sfondi realizzati nel 2023, tutti scattati da persone che lavorano in Google; si va da designer, a addetti marketing e ingegneri.

Le foto ritraggono panorami naturalistici mozzafiato che ritraggono svariate tipologie di paesaggi in tutto il mondo; dal deserto alle montagne dell’Himalaya passando anche per le montagne del Trentino Alto Adige.

Di seguito trovate il nome dello sfondo, il luogo ritratto e il fotografo:

Low fog : una vista nebbiosa di San Francisco dal Monte Tamalpais. Foto di Jingyu Wu.

: una vista nebbiosa di San Francisco dal Monte Tamalpais. Foto di Jingyu Wu. Winter desert : una veduta aerea del deserto meridionale dell’Arizona. Foto di Keith Howard.

: una veduta aerea del deserto meridionale dell’Arizona. Foto di Keith Howard. Tunnel View sunrise : alba al Parco nazionale di Yosemite. Foto di Antariksh Bothale.

: alba al Parco nazionale di Yosemite. Foto di Antariksh Bothale. Twilight clouds : Nuvole fotografate durante l’ora blu. Foto di Yuzhe Chen.

: Nuvole fotografate durante l’ora blu. Foto di Yuzhe Chen. Arctic symphony : iceberg e aurora boreale nella Groenlandia occidentale. Foto di Wojtek Rygielski.

: iceberg e aurora boreale nella Groenlandia occidentale. Foto di Wojtek Rygielski. Above the mist : una vista nebbiosa dal King’s Trail (Kungsleden) nel nord della Svezia. Foto di Wojtek Rygielski.

: una vista nebbiosa dal King’s Trail (Kungsleden) nel nord della Svezia. Foto di Wojtek Rygielski. Floating Himalayas : L’Himalaya fotografata all’alba dal Tetto del Mondo, altopiano tibetano. Foto di Christy Y. Liao.

: L’Himalaya fotografata all’alba dal Tetto del Mondo, altopiano tibetano. Foto di Christy Y. Liao. Kenai Fjords glacier : Un ghiacciaio fotografato nel Parco nazionale di Kenai Fjords. Foto di Xu Zeng.

: Un ghiacciaio fotografato nel Parco nazionale di Kenai Fjords. Foto di Xu Zeng. Beach storm : Una tempesta al tramonto a Port Aransas, Texas. Foto di Keith Howard.

: Una tempesta al tramonto a Port Aransas, Texas. Foto di Keith Howard. Furchetta sunrise : Alba alla Furchetta in Alto Adige, Italia. Foto di Selim Cinek.

: Alba alla Furchetta in Alto Adige, Italia. Foto di Selim Cinek. Death Valley : Un’escursione mattutina nella Death Valley, in California. Foto di Justin Forte.

: Un’escursione mattutina nella Death Valley, in California. Foto di Justin Forte. Lily of hope: Una vista ravvicinata dell’alstroemeria (giglio peruviano). Foto di Jeffrey Neo.

Potete procedere al download dei 12 sfondi Community Lens direttamente dalla galleria qui in basso o in risoluzione originale a questo link Google Drive, vale la pena notare che l’azienda è solita aggiornare la propria applicazione nativa Sfondi con nuove immagini dunque è molto probabile che le foto in questione possano sbarcare sull’app stessa nelle prossime settimane.

