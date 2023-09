Google ha silenziosamente aggiornato la propria libreria di sfondi aggiungendo tante nuove immagini in diverse categorie. I nuovi sfondi non appariranno su smartphone di altri produttori anche utilizzando l’app Sfondi di Google, rimanendo al momento esclusivi degli smartphone della gamma Pixel.

L’aggiornamento è stato rilasciato nei giorni scorsi su tutti i dispositivi Google lato server, compresi i recenti Google Pixel Fold e Google Pixel Tablet, i quali avevano già ricevuto alcuni sfondi animati di cui vi abbiamo parlato in questo articolo. Nei giorni scorsi abbiamo avuto anche un assaggio di quelli che saranno invece gli sfondi esclusivi degli imminenti Pixel 8, e l’aggiunta di questi nuovi sfondi alla collezione darà agli utenti ulteriori possibilità di personalizzare il proprio dispositivo.

Tanti nuovi sfondi esclusivi arrivano sui Google Pixel

Come già detto, i nuovi sfondi sono già disponibili su tutti gli smartphone della gamma Pixel all’interno delle impostazioni di personalizzazione. Google ha aggiornato tre categorie, aggiungendo una ventina di sfondi ciascuno nelle sezioni “Paesaggi urbani”, “Vita” e “Texture”.

Le nuove immagini hanno tutte una risoluzione widescreen e possono dunque essere utilizzate anche su PC. Potete dare un’occhiata ai nuovi sfondi, che per la maggior parte prediligono tonalità chiare e pastello, direttamente nelle gallerie sottostanti. Se non possedete uno smartphone Google, potete procedere al download delle immagini che più preferite per utilizzarle sul vostro dispositivo o computer.

Sfondi Paesaggi Urbani

Sfondi Vita

Sfondi Trame

