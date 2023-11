Il mese di novembre corre veloce e, mentre tanta attenzione è già rivolta alle offerte del Black Friday 2023 — cui lo stesso operatore ha preso parte coi suoi Black Days —, WINDTRE non ha mancato il consueto appuntamento mensile con l’aggiornamento delle percentuali di copertura della propria rete 5G.

Rete 5G di WINDTRE: la copertura aggiornata (novembre 2023)

Dopo settimane di grande attività sul piano delle offerte telefoniche — tra quelle rivolte agli ex clienti e quelle che anticipano il Natale —, in data odierna (venerdì 17 novembre 2023) WINDTRE ha provveduto ad aggiornare il proprio sito ufficiale, con particolare riferimento alle informazioni riguardanti la copertura di rete 5G con la sola tecnologia 5G TDD: il nuovo dato è del 70,8% (a fronte del 70,3% del mese scorso). Di contro, la copertura con tecnologia 5G FDD DSS è rimasta invariata: 96,3%.

Per quanto ciò sia scontato, è opportuno ricordare che le coperture con le due tecnologie sono in sovrapposizione. Quanto alle differenze tra le due tecnologie che WINDTRE sfrutta per il 5G, si ricorda altresì che da una parte la “tecnologia 5G FDD DSS permette di usare dinamicamente lo stesso spettro FDD in modalità condivisa sia per connessioni 4G che per connessioni 5G”, con la conseguenza che è la rete stessa a scegliere in maniera dinamica e intelligente tra 4G e 5G in base al tipo di terminale e all’offerta sottoscritta dal cliente; dall’altra parte la tecnologia 5G TDD necessita dell’accensione di nuovo spettro riservato alle sole connessioni 5G. Più precisamente, WINDTRE offre:

5G NR in modalità DSS sulle frequenze FDD a 1800 MHz e 2600 MHz (5G FDD DSS);

5G NR sulle frequenze TDD a 3600 MHz (5G TDD).

Per maggiori informazioni sul 5G di WINDTRE e sulle offerte che permettono di sfruttarlo, vi rimandiamo direttamente alla pagina dedicata del sito ufficiale.

