A partire dal 13 novembre 2023 prenderanno il via le prime offerte di Natale di WINDTRE. L’operatore di telefonia mobile prepara diverse promozioni per i nuovi clienti. In particolare, sono previste iniziative molto interessanti per chi acquista uno smartphone con WINDTRE. In particolare, l’operatore proporrà Giga illimitati sotto rete 5G WINDTRE. Vediamo i dettagli in merito.

Nuove offerte natalizie di WINDTRE: focus sull’acquisto a rate dello smartphone

Per tutti i nuovi clienti che attiveranno l’offerta Full 5G Easy Pay e, contestualmente, acquisteranno uno smartphone a rate, scegliendo tra i modelli disponibili in listino con WINDTRE, ci sarà un bonus aggiuntivo. La promozione Super Natale 5G, infatti, metterà a disposizione di questi utenti la possibilità di sfruttare Giga illimitati in 5G fino al 31 marzo 2024.

La promozione Full 5G Easy Pay (che prevede il pagamento automatico su conto corrente) include minuti illimitati, 200 SMS, 50 minuti verso l’estero e 200 GB in 4G e 5G con un costo di 14,99 euro al mese. La promozione prevede un contributo di attivazione di 9,99 euro una tantum più 1,67 euro al mese per 24 mesi già incluso nel canone di 14,99 euro.

Gli utenti che opteranno per quest’offerta potranno abbinare alla tariffa un qualsiasi smartphone. Tra i modelli disponibili ci sono anche smartphone a 0 euro al mese come il Redmi 12 5G o il Motorola Moto G54 5G.

Per quanto riguarda i Giga illimitati, validi fino a fine marzo, è previsto un limite di 550 GB al mese tra le condizioni d’uso della tariffa. Esaurito il bundle in questione, la connessione continuerà ma con velocità ridotta a 640 Kbps per un massimo di 72 ore.

Da notare che WINDTRE estenderà la promozione con Giga illimitati in 5G “full speed” anche a WINDTRE Pack Protect 5G che include minuti illimitati, 200 SMS e Giga illimitati fino a 30 Mbps al costo di 19,99 euro al mese. Fino alla fine di marzo, anche quest’offerta avrà Giga illimitati senza limiti di velocità. L’offerta include sempre uno smartphone a rate.

Novità per l’acquisto a rate

Tra le nuove promozioni previste per WINDTRE c’è la Promo Tasso Zero per il finanziamento in 24 mesi con Compass o Findomestic che prevede anche anticipo zero. Queste promozioni sono disponibili con l’acquisto in negozio.

Da notare che, dal 13 novembre, sarà possibile acquistare con questa promo fino a 10 smartphone per utente (ma con il limite di un dispositivo per SIM). Per i primi 3 è possibile rateizzare l’acquisto con carta di credito o conto corrente mentre successivamente solo con finanziamento. L’acquisto a rate prevede sempre un contributo iniziale di 6,99 euro una tantum.

Arrivano le Christmas Card

WINDTRE, inoltre, si prepara a lanciare anche le Christmas Card con queste opzioni:

Christmas Card 150 : 150 GB per 3 mesi a 19,99 euro una tantum

: 150 GB per 3 mesi a 19,99 euro una tantum Christmas Card 250: 250 GB per 3 mesi a 24,99 euro una tantum

Tutte le novità illustrate prenderanno il via, salvo cambiamenti, a partire dal prossimo 13 di novembre.