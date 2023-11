Il Black Friday si sta avvicinando, ma sono già parecchie le iniziative proposte in questo inizio novembre: tra queste ci sono i Black Days di WINDTRE, grazie ai quali è possibile approfittare di numerose offerte sugli smartphone Android del catalogo. Gli sconti sono disponibili sia online sia nei punti vendita fisici dell’operatore e arrivano fino a 150 euro: andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Al via i Black Days WINDTRE: ecco le offerte sugli smartphone Android

Anche quest’anno WINDTRE propone i suoi Black Days, con diversi smartphone Android in promozione. Questi ultimi possono essere acquistati in sconto a patto di optare per il pagamento in un’unica soluzione; l’acquisto può anche essere effettuato con rateizzazione (solo in negozio), ma senza usufruire del ribasso. Le offerte toccano modelli Samsung, OPPO, Xiaomi, Motorola, TCL, ZTE e non solo e sono disponibili in una pagina dedicata del sito ufficiale: nonostante la sezione apposita, non viene indicata la data di conclusione della promozione, anche se immaginiamo che non terminerà prima del Black Friday 2023.

Ecco la lista di smartphone Android in offerta con i Black Days WINDTRE:

Come detto, i suddetti smartphone possono essere acquistati in sconto sia online sia nei negozi WINDTRE, ma solo con pagamento in un’unica soluzione. Oltre agli smartphone, l’operatore propone altri prodotti: per consultare tutti gli sconti disponibili con i Black Days basta seguire il link qui in basso.

Tutte le offerte Black Days WINDTRE

Leggi anche: Recensione Samsung Galaxy A54 5G: ben bilanciato e capace di ottime foto