WINDTRE a caccia di ex clienti con le offerte GO XXS: fino a 200 GB da 4,99 euro al mese

In questi giorni, WINDTRE sta portando avanti una nuova campagna promozionale finalizzata alla riconquista di più ex clienti possibili: l’operatore sta proponendo le offerte winback della gamma GO XXS, che mettono sul piatto dei bundle ricchissimi — si arriva fino a 200 GB al mese, anche in 5G — abbinati a costi mensili che partono da soli 4,99 euro.

Offerte WINDTRE GO XXS: ghiotte occasioni per gli ex clienti

Già da qualche mese a questa parte, WINDTRE sta proponendo le offerte della gamma GO in “taglie” diverse: le versioni XS, S, M, L e XL sono in circolazione dallo scorso giugno, mentre dallo scorso 11 settembre ad alcuni ex clienti WINDTRE viene proposto di attivare le versioni XXS di tali offerte, più precisamente GO 100 XXS, GO 150 XXS e GO 200 XXS.

Al pari di altre offerte winback, anche in questo caso la gamma è composta da offerte uguali che si differenziano unicamente per la quantità di GB inclusi nel bundle mensile: nel caso di specie parliamo di 100 GB, 150 GB e 200 GB. In aggiunta alle versioni standard delle tre offerte, l’operatore permette altresì di attivare delle varianti comprensive della connettività 5G, con costi che salgono del minimo sindacale: si parte da 5,99 euro al mese.

Entrando nel merito della campagna promozionale in corso, gli ex clienti WINDTRE selezionati sono destinatari dei classici SMS informativi. Di seguito si riporta un esempio di SMS relativo all’offerta WINDTRE GO 150 XXS:

“Torna in WINDTRE! 150 Giga, 50 SMS e minuti illimitati a 4,99E/mese. Attivazione 0E e SIM 0E in negozio entro il 12/11 http://windtre.it/go150xxs”.

È fondamentale evidenziare come il messaggio preveda la possibilità di attivare l’offerta proposta anche recandosi presso un negozio WINDTRE e precisare che la scadenza indicata all’interno del messaggio è personalizzata. Naturalmente, l’adesione alla promozione prevede l’acquisto di una SIM e la portabilità del numero mobile (MNP).

WINDTRE GO XXS: i dettagli delle offerte

Per quanto riguarda le offerte, è opportuno precisare come in linea di massima venga previsto l’addebito dei relativi costi direttamente sul credito residuo, con costi di attivazione e prezzo della nuova SIM che vengono azzerati in promozione.

Ai clienti selezionati viene comunque offerta la possibilità di optare per un diverso metodo di pagamento: scegliendo le versioni Easy Pay delle offerte, si passa all’addebito con metodo di pagamento automatico (con possibilità di addebito su carta di credito, conto corrente bancario, carte Conto abilitate come Postepay Evolution, Superflash di Banca Intesa San Paolo, Genius Card di Unicredit, DbContocarta di Deutsche Bank). Le versioni Easy Pay prevedono un costo di attivazione complessivo di 49,99 euro che: nelle versioni 4G, può essere saldato in un’unica soluzione o rateizzato in 24 rate mensili (senza anticipo); nelle versioni 5G, può essere pagato in un’unica soluzione, oppure in 24 rate con anticipo di 9,99 euro. È importante precisare che i clienti i quali optino per la rateizzazione possono beneficiare dell’azzeramento delle rate mensili (pagando, dunque, il solo anticipo), ma soltanto a patto che l’offerta rimanga attiva per 24 mesi (in caso di recesso anticipato, viene addebitato l’importo residuo).

WINDTRE GO 100 XXS

Per maggiore chiarezza, si riepilogano contenuti e costi delle offerte della gamma GO 100 XXS:

GO 100 XXS : minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali di rete mobile e rete fissa, 50 SMS verso tutti i numeri nazionali e 100 GB di traffico fino al 4G a 4,99 euro al mese con addebito su credito residuo;

: minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali di rete mobile e rete fissa, 50 SMS verso tutti i numeri nazionali e 100 GB di traffico fino al 4G a 4,99 euro al mese con addebito su credito residuo; GO 100 XXS Easy Pay : minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali di rete mobile e rete fissa, 50 SMS verso tutti i numeri nazionali e 100 GB di traffico fino al 4G a 4,99 euro al mese con addebito su metodo di pagamento Easy Pay;

: minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali di rete mobile e rete fissa, 50 SMS verso tutti i numeri nazionali e 100 GB di traffico fino al 4G a 4,99 euro al mese con addebito su metodo di pagamento Easy Pay; GO 100 XXS 5G Easy Pay: minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali di rete mobile e rete fissa, 50 SMS verso tutti i numeri nazionali e 100 GB di traffico fino al 5G a 5,99 euro al mese con addebito su metodo di pagamento Easy Pay e costo di attivazione ridotto a 9,99 euro (con vincolo di permanenza di 24 mesi).

WINDTRE GO 150 XXS

Si riportano contenuti e costi delle offerte della gamma GO 150 XXS:

GO 150 XXS : minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali di rete mobile e rete fissa, 50 SMS verso tutti i numeri nazionali e 150 GB di traffico fino al 4G a 4,99 euro al mese con addebito su credito residuo;

: minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali di rete mobile e rete fissa, 50 SMS verso tutti i numeri nazionali e 150 GB di traffico fino al 4G a 4,99 euro al mese con addebito su credito residuo; GO 150 XXS Easy Pay : minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali di rete mobile e rete fissa, 50 SMS verso tutti i numeri nazionali e 150 GB di traffico fino al 4G a 4,99 euro al mese con addebito su metodo di pagamento Easy Pay;

: minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali di rete mobile e rete fissa, 50 SMS verso tutti i numeri nazionali e 150 GB di traffico fino al 4G a 4,99 euro al mese con addebito su metodo di pagamento Easy Pay; GO 150 XXS 5G Easy Pay: minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali di rete mobile e rete fissa, 50 SMS verso tutti i numeri nazionali e 150 GB di traffico fino al 5G a 5,99 euro al mese con addebito su metodo di pagamento Easy Pay e costo di attivazione ridotto a 9,99 euro (con vincolo di permanenza di 24 mesi).

WINDTRE GO 200 XXS

Si riassumono contenuti e costi delle offerte della gamma GO 200 XXS:

GO 200 XXS : minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali di rete mobile e rete fissa, 50 SMS verso tutti i numeri nazionali e 200 GB di traffico fino al 4G a 4,99 euro al mese con addebito su credito residuo;

: minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali di rete mobile e rete fissa, 50 SMS verso tutti i numeri nazionali e 200 GB di traffico fino al 4G a 4,99 euro al mese con addebito su credito residuo; GO 200 XXS Easy Pay : minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali di rete mobile e rete fissa, 50 SMS verso tutti i numeri nazionali e 200 GB di traffico fino al 4G a 4,99 euro al mese con addebito su metodo di pagamento Easy Pay;

: minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali di rete mobile e rete fissa, 50 SMS verso tutti i numeri nazionali e 200 GB di traffico fino al 4G a 4,99 euro al mese con addebito su metodo di pagamento Easy Pay; GO 200 XXS 5G Easy Pay: minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali di rete mobile e rete fissa, 50 SMS verso tutti i numeri nazionali e 200 GB di traffico fino al 5G a 5,99 euro al mese con addebito su metodo di pagamento Easy Pay e costo di attivazione ridotto a 9,99 euro (con vincolo di permanenza di 24 mesi).

Tutte le offerte includono senza costi aggiuntivi i servizi Ti Ho Cercato e di ascolto della Segreteria Telefonica, inoltre è possibile abilitare gli SMS con ricevuta di ritorno.