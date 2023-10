WINDTRE ha aggiornato la pagina del suo sito Web dedicata alla copertura 5G. L’operatore ha incrementato le percentuali di copertura della sua rete di quinta generazione sia per quanto riguarda la tecnologia FDD (Frequency Division Duplex) DSS (Dynamic Spectrum Sharing) che per la tecnologia TDD (Time Division Duplex).

La percentuale di copertura con tecnologia FDD DSS dichiarata ora è del 96,3% della popolazione, mentre la percentuale di copertura con la tecnologia TDD ha raggiunto il 70,3% della popolazione.

Con l’occasione ricordiamo che la copertura della rete 5G di WINDTRE si differenzia in base alla tecnologia utilizzata.

La copertura della rete 5G di WINDTRE aumenta ancora

Ad agosto la percentuale di copertura 5G con tecnologia FDD DSS era del 95,9%, mentre per la tecnologia TDD l’operatore aveva raggiunto il 70% a settembre.

In entrambi i casi le percentuali sono calcolate considerando la distribuzione della popolazione residente come da dati Istat, inoltre l’operatore specifica che le coperture DSS e TDD sono in sovrapposizione.

WINDTRE permette di consultare le percentuali di copertura sulla pagina dedicata al 5G del suo sito ufficiale. Maggiori informazioni sulla copertura WINDTRE sono disponibili qui.

