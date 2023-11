Opensignal ha pubblicato un nuovo report dedicato alla qualità delle reti telefoniche italiane, studio che ci permette di farci un’idea sull’attuale situazione del nostro Paese.

In particolare, il nuovo report di Opensignal prende in considerazione i dati raccolti dall’1 luglio 2023 al 28 settembre 2023, mettendo in evidenza gli aspetti per i quali i principali operatori telefonici sono riusciti a garantire le prestazioni migliori.

Il report di Opensignal di novembre

L’operatore telefonico che ha fatto registrare i risultati migliori per quanto riguarda la velocità di navigazione offerta in 5G è TIM (si tratta della quinta volta consecutiva), con velocità medie in download pari a 239,3 Mbps e in upload pari a 22,8 Mbps. In seconda posizione troviamo Vodafone, capace di garantire velocità medie pari a 202,2 Mbps in download e pari a 37,1 Mbps in upload.

Spetta invece a Vodafone il premio Consistent Quality, conquistato con il punteggio del 75,8% (superando di 6,8 punti percentuali il 69,1% di Fastweb), ciò grazie al costante impegno di questo operatore volto a garantire agli utenti una rete capace di supportare senza problemi le normali applicazioni, il tutto in modo uniforme.

Il premio per la Disponibilità è stato invece assegnato a Iliad (con un punteggio di 98,6%), i cui utenti trascorrono la maggior parte del tempo connessi a 3G, 4G o 5G.

Se invece si considerano le velocità medie, è Vodafone l’operatore che ha fatto registrare i risultati migliori con 37,9 Mbps in download e 10,4 Mbps in upload, seguita a distanza rispettivamente da Fastweb (33,8 Mbps) e WINDTRE (9,4 Mbps).

Infine, spetta insieme a Fastweb e WINDTRE il premio 5G Coverage Experience, assegnato per la copertura geografica delle loro reti 5G nelle aree popolate del nostro Paese.

Per ulteriori informazioni sul report di novembre 2023 di Opensignal e per i grafici comparativi per ogni categoria vi rimandiamo al sito ufficiale.

