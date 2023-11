Una nuova bufala sta circolando sui social e questa volta la piattaforma presa di mira è Facebook. Un messaggio truffaldino chiede l’attenzione e la partecipazione degli utenti della piattaforma a disattivare il proprio account per evitare di pagare 4,99 dollari a Meta, proprietaria di Facebook, nonché Instagram, WhatsApp e Threads.

L’ennesima truffa su Facebook inganna migliaia di italiani

Il messaggio esordisce con lo slogan “Anch’io sto disattivando!” e chiede di copiare il testo e di condividerlo sul proprio profilo, in quanto gli account degli utenti starebbero per essere “dirottati”. Lo scopo della bufala è impedire a Meta di utilizzare foto e dati personali degli utenti del social, approfittando anche della recente modifica che la società ha apportato a Facebook e Instagram introducendo l’abbonamento per evitare la pubblicità.

Purtroppo sembra che la truffa abbia ingannato migliaia in utenti in Italia, soprattutto i più sensibili alle tematiche legate alla privacy. Le bufale tramite i social più popolari non sono una novità. Solo negli ultimi mesi abbiamo parlato della truffa relativa al lavoro da 10 mila euro al mese su WhatsApp!, o di quella del telefono caduto, ma spesso arrivano anche tramite SMS, come quella del fantomatico pacco consegnato da GLS.

