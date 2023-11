Ci siamo: dopo l’annuncio ufficiale di qualche giorno fa da parte di Meta, in queste ore stanno arrivando le indicazioni per gli utenti Facebook e Instagram per procedere alla sottoscrizione del chiacchierato abbonamento. Quest’ultimo consente di utilizzare i social senza fornire i dati per la profilazione e senza annunci pubblicitari, a fronte di un pagamento mensile: vediamo come funziona e quanto costa.

Facebook e Instagram a pagamento: ecco come funziona l’abbonamento

Qualche giorno fa Meta ha annunciato l’introduzione di un nuovo abbonamento per Facebook e Instagram in Europa, pensato per rispettare l’evoluzione delle normative europee: sottoscrivendo quest’ultimo è possibile utilizzare i due social senza annunci pubblicitari, ma ovviamente non ci sono limitazioni per chi desidera lasciare le cose come stanno. Le piattaforme continuano a essere utilizzabili gratuitamente con annunci pertinenti e pubblicità mirata, ma chi desidera maggiore privacy può procedere con l’abbonamento.

“Le leggi stanno cambiando nella tua area geografica, pertanto abbiamo introdotto una nuova possibilità di scelta relativa al modo in cui usiamo le tue informazioni per le inserzioni“, possiamo leggere nel messaggio di apertura in arrivo sui vari dispositivi. Ora si può scegliere se continuare a usare i prodotti di Meta senza costi aggiuntivi, consentendo a quest’ultima di usare le informazioni per le inserzioni, oppure di pagare un abbonamento per rimuovere la pubblicità. Usando Facebook e Instagram senza abbonamento, si autorizza Meta a continuare a usare i cookie per personalizzare le inserzioni pubblicitarie (come avviene attualmente).

Quanto costa l’abbonamento per Facebook e Instagram? La risposta varia: nella versione web il costo indicato è di 9,99 euro al mese, mentre da smartphone sale a 12,99 euro al mese. Questo semplicemente perché con i pagamenti dall’app per Android e iOS parte della cifra va a Google e Apple (rispettivamente), cosa che non accade ad esempio da PC. In base a quanto definito qualche giorno fa, l’abbonamento verrà eventualmente applicato a tutti gli account Facebook e Instagram collegati nel centro account utente, ma dal 1° marzo 2024 sarà applicata una tariffa aggiuntiva di 6 euro al mese (8 euro su Android e iOS) per ogni account aggiuntivo. L’abbonamento viene proposto solamente agli utenti con almeno 18 anni in UE, SEE e Svizzera.

Se siete interessati a sottoscrivere l’abbonamento potete selezionare “Abbonati” sulla schermata che sta iniziando ad apparire in queste ore all’apertura di Facebook e Instagram. Continuerete a usare i social senza pagare o avete deciso di optare per l’abbonamento?

