In questi giorni sta circolando una pericolosa truffa tramite WhatsApp, con una presunta offerta di lavoro che promette di poter guadagnare grosse cifre in pochi giorni con poco impegno. La fregatura sta facendo il giro dell’Europa e ha raggiunto anche l’Italia, ma fortunatamente fornisce svariati campanelli d’allarme fin dal primo istante. Vediamo di che si tratta.

Questa offerta di lavoro tramite WhatsApp è una truffa: non cascateci

La truffa parte in modo molto semplice e risulta simile in diversi Paesi europei, con segnalazioni che provengono dalla Germania, dalla Francia, dal Regno Unito e, appunto, dall’Italia: un messaggio WhatsApp parla di un’offerta di lavoro da parte di una grossa società (anche di reclutamento), che può essere diversa di messaggio in messaggio. Primo grosso campanello (o anche campana) d’allarme: il messaggio è in lingua inglese e parla di una supposta ricezione da parte loro di una candidatura di lavoro. Questo dovrebbe già iniziare a farvi riflettere, ma il “meglio” deve ancora arrivare. Qui in basso un esempio di approccio:

Rispondendo affermativamente, il truffatore invierà una proposta di lavoro fin troppo intrigante dal punto di vista economico e che non richiede troppe conoscenze. Parliamo di 1200/2000 euro per 4 giorni e di una cifra tra i 10.000 e i 30.000 euro per 30 giorni. Fin troppo bello per essere vero, no? Infatti è proprio così. Questo un esempio trovato su Reddit, ma in Rete ne circolano diversi con piccole variazioni:

“We currently have part-time and full-time jobs, age requirement 22+. Data Provider User 💼Scope of Work Optimizing Data (Non-Technical) 📍Request Own a device with internet 🕛time and place Own Time Own Goals Remote Work over 22 years old 💰Salary treatment Basic salary + commission system Part-time – 1200EUR – 2000EUR for four days Full-time – 10000EUR- 30000EUR for thirty days“

Accettando di stare al gioco, come possiamo leggere proprio nel thread di Reddit in questione, le persone vengono invitate effettivamente a eseguire alcune semplici operazioni tramite il PC, eventualmente con l’aiuto del truffatore stesso. In diversi casi riguardano lo spostamento di somme di denaro tramite portafogli di criptovalute (altro campanello di allarme). Il truffatore invita la vittima ad aprire proprio uno di questi ultimi per la ricezione dei pagamenti, che effettivamente all’inizio sembrano arrivare: peccato che poi, una volta richiesti spostamenti con la promessa di ricevere compensi superiori alla cifra inviata, la vittima rimanga a bocca asciutta. In alcuni casi, all’inizio il truffatore si guadagna un po’ di fiducia mandando veramente dei soldi in più, ma superate certe cifre (parliamo di qualche migliaio di dollari) ecco che arriva la fregatura.

Di qualcosa di simile ha parlato in queste settimane pure l’esperto Marco Camisani Calzolari (che abbiamo visto anche nell’apposita rubrica su Striscia la Notizia), che ha messo in guardia gli utenti da queste “offerte di lavoro”. Nel caso in cui dovesse arrivarvi un messaggio simile a quello mostrato più su, vi consigliamo di non rispondere e di bloccare subito il contatto. Fate girare l’avvertimento tra i vostri amici e parenti, in modo da aiutarli a non cascare nella trappola. Non è da escludere che, con “l’evolversi” della truffa, messaggi simili possano arrivare in futuro anche in italiano.

Avete mai ricevuto un messaggio come quello qui sopra tramite WhatsApp?

