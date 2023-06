Una truffa che ad aprile di quest’anno ha già colpito numerosi malcapitati è tornata a minacciare gli utenti italiani della popolare piattaforma di messaggistica WhatsApp. Come allora il raggiro punta sugli utenti meno avveduti e inizia con il messaggio “Ciao mamma, mi è caduto il telefono. Questo è il mio nuovo numero“.

L’obiettivo del truffatore è quello di far memorizzare il suo numero nella rubrica della vittima al posto di quello del figlio, in modo che il delinquente possa in un secondo momento avviare una falsa conversazione con lo scopo di ottenere denaro, la ricarica di una carta prepagata, le credenziali per accedere al conto corrente e altri dati personali del malcapitato.

Come difendersi dalla truffa tramite WhatsApp

Il Commissariato di Polizia di Stato Online sottolinea che queste truffe “spesso si presentano come messaggi inoffensivi che in realtà hanno lo scopo di agganciare la vittima per esortarla a comunicare dati personali”. Secondo gli agenti “se ricevi un messaggio da tuo figlio che ti avvisa di aver rotto il telefono e ti chiede di salvare il suo nuovo numero tra i contatti della rubrica potrebbe trattarsi di una truffa”.

Il consiglio della Polizia Postale è quello di non rispondere a messaggi di questo tipo, cancellare la conversazione e, nel caso in cui il numero sia stato effettivamente salvato, eliminarlo dalla rubrica. In caso di dubbi gli utenti possono inoltre segnalare una conversazione sospetta al team di WhatsApp.

