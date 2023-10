In queste ore sono in distribuzione interessanti novità per alcune delle applicazioni Google per Android: sono coinvolte Google Foto, Files by Google e YouTube Music, ma anche Gmail tra cambiamenti in rollout e una piccola anticipazione. Andiamo a scoprire tutto.

Le novità Google Foto e Files by Google

Iniziamo da Google Foto, che sta concretamente iniziando ad accogliere la novità di cui vi abbiamo parlato qualche giorno fa. Si tratta di “Highlight Video”, una funzionalità che sfrutta l’intelligenza artificiale per offrire qualcosa di simile all’attuale “Filmato”. Come anticipato, la novità va a sostituire quest’ultima, che prevede la creazione di un filmato partendo da alcuni temi preset (come “Crescono così in fretta”, “Una storia d’amore”, “Filmato sull’amicizia” e così via).

La novità non risulta accessibile passando dalle “Utilità” raggiungibili dalla scheda “Raccolta” come l’attuale “Filmato”, ma da un nuovo tasto “+” che trova posto in alto, accanto all’immagine di profilo dell’account. Sostanzialmente il nuovo “Highlight Video” è un’evoluzione di “Filmato” che sfrutta l’intelligenza artificiale per aiutare a creare un video con persone, luoghi o attività: l’IA viene utilizzata per scegliere le migliori clip e le migliori immagini, e per applicare una musica di sottofondo sincronizzata. Naturalmente è poi possibile andare a modificare il tutto, riorganizzando e tagliando le clip e regolando la musica a piacimento.

Questa novità è in distribuzione da oggi sull’app Android e iOS di Google Foto. Per aggiornare l’app all’ultima versione disponibile potete seguire il badge qui in basso, che vi porterà al Google Play Store.

Restiamo in argomento foto perché Files by Google va in qualche modo a “intrecciarsi” con Google Foto. A quanto pare la casa di Mountain View sta infatti testando un editor integrato all’interno di Files, che però va a sfruttare Google Foto. Come potete vedere nel breve video qui in basso, condiviso da TheSpAndroid.blogspot.com, all’interno delle immagini spunta un pulsante per la modifica che va ad aprire un editor che sa di già visto: questo perché è di fatto quello che vediamo solitamente in Google Foto, con le sezioni “Suggerimenti”, “Ritaglia”, “Strumenti”, “Filtri” e così via.

La novità è per ora poco diffusa, ma potrebbe allargarsi nel giro di qualche giorno. Potete verificare di disporre dell’ultima versione di Files by Google a bordo del vostro smartphone seguendo il badge qui sotto.

L’IA si sposta su Gmail e potrebbe migliorare con la voce

Un piccolo cambiamento è in distribuzione in queste ore su Gmail, anche se probabilmente rimarrà per il momento confinato agli Stati Uniti. L’app permetteva già di utilizzare il pulsante FAB “Help me write” in basso a destra durante la scrittura di una email (primo screenshot), ma ora la funzione è stata spostata in alto, accanto al pulsante per inserire allegati. Per chi non lo sapesse, questa sfrutta l’IA per aiutare nella scrittura o per perfezionare un messaggio già scritto. Il cambiamento è in rollout, ma per ora non sembra previsto per il nostro Paese. Potete comunque controllare di avere l’ultima versione di Gmail installata passando dal badge più in basso.

Previous Next Fullscreen

Non è comunque finita qui, perché il teardown della versione 2023.10.15.x di Gmail per Android rivela che Google sta lavorando sulla possibilità di scrivere email usando la voce, come estensione di “Help me write” citato più su.

<string name=”smart_draft_voice_compose_chip_text”>Draft email with voice</string>

Potrebbe trattarsi di una funzione Duet AI pensata per Google Workspace, che potrebbe andare in qualche modo a estendere ad altri utenti la dettatura di Google Assistant con Gboard, funzione disponibile per ora solo sugli smartphone Google Pixel. Siamo sicuri che torneremo più avanti sull’argomento.

In arrivo un paio di interessanti novità su YouTube Music

Chiudiamo con YouTube Music, perché Google ha pubblicato un lungo post sul blog ufficiale che non solo fa il punto sulle novità lanciate quest’anno (come il rinnovamento della sezione dedicata ai commenti e la scheda “Samples“, che offre un feed personalizzato per degli shorts musicali), ma ci parla anche di quelle in arrivo. La casa di Mountain View sta lavorando per riprogettare alcune parti dell’applicazione: nei prossimi mesi arriverà una nuova funzione nella scheda principale che aiuterà a esplorare e ascoltare rapidamente le canzoni e gli artisti più ascoltati. Si troverà nella parte superiore della scheda “Home”.

In più, in queste ore negli Stati Uniti è in distribuzione una nuova funzione sperimentale che crea copertine personalizzate per le playlist utilizzando l’intelligenza artificiale generativa. Ve l’avevamo anticipata qualche giorno fa: la funzione consente agli utenti di creare copertine uniche che esprimano l’unicità delle playlist personali. In futuro arriverà a livello globale, ma ci sarà da aspettare un po’.

Per vedere queste novità ci toccherà attendere, ma nel frattempo potete verificare di disporre dell’ultima versione di YouTube Music seguendo il badge qui in basso.

Potrebbe interessarti: Recensione Google Pixel Watch 2: prezzo salato per miglioramenti dovuti