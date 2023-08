Dopo il recente lancio dei testi in stile karaoke, l’app YouTube Music sta ricevendo una riprogettazione della schermata di riproduzione che aggiunge i commenti alla schermata di riproduzione. Nel frattempo anche l’app YouTube su Android TV introduce una novità che riguarda i commenti.

YouTube Music aggiunge i commenti alla nuova schermata di riproduzione

La copertina del brano/album ora è leggermente più grande, con angoli più arrotondati e una posizione più alta sulla pagina, mentre i nomi dei brani e degli artisti sono allineati a sinistra. Il pulsante di riproduzione/pausa e il commutatore brano/video ora sono bianchi invece che a tema.

Il grande cambiamento è il carosello con pulsanti a forma di pillola che offre la possibilità di mettere pollice su/giù, leggere e aggiungere commenti, aggiungere il brano alla playlist, condividerlo, scaricarlo e avviare la radio basata sul brano in riproduzione, mentre le altre opzioni rimangono nel menu accessibile in alto a destra.

La novità più importante è tuttavia il pannello dei commenti preso in prestito dal client principale di YouTube, in quanto aggiunge un’interessante caratteristica social all’app musicale di Google. Il rilascio di questa riprogettazione di YouTube Music è iniziato ieri si sta diffondendo più ampiamente su Android.

YouTube mostra i commenti in una nuova sezione a destra su Android TV

In questi giorni Google sta aggiornando anche il riproduttore di YouTube su Android TV e Google TV. La novità individuata da Mishaal Rahman riguarda i commenti anche in questo caso, visto che la relativa sezione ora appare a destra in sovrimpressione al video in riproduzione e occupa l’intera altezza.

