Nelle scorse ore, il team di Google ha dato il via al rilascio di un nuovo aggiornamento per l’applicazione Google Orologio, che arriva così alla versione 7.6, introduce una piccola novità, ma soprattutto getta le basi per la sincronizzazione delle sveglie tra smartphone Android e smartwatch della gamma Google Pixel Watch.

Google Orologio 7.6: le novità dell’aggiornamento

Una volta installata la nuova versione di Google Orologio, gli utenti potranno entrare nella sezione Impostazioni dell’app e fare conoscenza con il nuovo toggle “Alarm sync”, già disponibile e addirittura funzionante, ma solo per pochi: come segnalato da un utente di Google News, Wear OS 4 pare essere un requisito imprescindibile per sfruttare la novità. In presenza di più smartwatch collegati, l’app consente all’utente di scegliere quello con cui sincronizzare le sveglie.

Per quanto riguarda i benefici della sincronizzazione delle sveglie sui due dispositivi Pixel, il primo consiste nella possibilità di scegliere se — tra smartphone e smartwatch — far suonare soltanto il dispositivo in uso (“Adaptive ringing”), o se farli squillare entrambi (“Watch and phone”).

Un altro vantaggio di questa funzione tanto banale quanto utile consiste nel fatto che le modifiche apportate su un dispositivo si rifletteranno anche sull’altro, ovviamente a patto di eseguire la sincronizzazione (in caso contrario, i due dispositivi continueranno a funzionare separatamente).

La novità descritta rappresenta un’evoluzione del connubio più stretto inaugurato da Google Pixel Watch 2 e Wear OS 4, che hanno avuto il merito di implementare la sincronizzazione delle modalità Non disturbare e Riposo tra smartphone e wearable. Nonostante la prima testimonianza provenga proprio da un Google Pixel Watch 2, qualche utente fortunato vede la novità descritta già disponibile anche sul modello di prima generazione.

Andando oltre, la versione 7.6 dell’Orologio di Google si segnala anche per un piccolo ritocco grafico: nella schermata dell’orologio, data e ora non vengono più mostrati allineati a sinistra, bensì in posizione accentrata.

Come aggiornare Google Orologio

L’aggiornamento 7.6 di Google Orologio è in roll out sul Google Play Store, tuttavia non ha ancora trovato grande diffusione. Allo stato attuale, non c’è traccia dell’annunciata integrazione con il meteo.

Forse ti sei perso: Recensione Google Pixel 8 e Recensione Google Pixel 8 Pro