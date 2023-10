Così come previsto, mercoledì è stato presentato ufficialmente Google Pixel Watch 2, attesa nuova generazione dello smartwatch del colosso di Mountain View, che arriva subito anche in Italia.

E nelle scorse ore il team di sviluppatori di Google ha annunciato di avere dato il via al rilascio di una nuova versione dell’applicazione Google Pixel Watch, ossia la companion app per lo smartwatch, che arriva così alla versione 2.0.0.567628986.

Le novità dell’app Google Pixel Watch 2.0

Il team di sviluppatori precisa che questo aggiornamento consente agli utenti di Google Pixel Watch 2 di associare e gestire il proprio dispositivo e include anche il supporto per Wear OS 4, oltre a varie modifiche dell’interfaccia.

Questo è il changelog ufficiale dell’aggiornamento:

supporto per Google Pixel Watch 2

supporto per le funzionalità e gli aggiornamenti di Wear OS 4, tra cui vi sono: backup con Google One la possibilità di ripristinare dai backup disponibili durante la fase di setup dello smartwatch la possibilità di trasferire lo smartwatch su un nuovo telefono senza la necessità di effettuare un ripristino delle impostazioni di fabbrica la protezione dal ripristino delle impostazioni di fabbrica durante la fase di setup dello smartwatch

esperienza ridisegnata per l’app Google Pixel Watch

nuove impostazioni nella sezione “Sicurezza ed emergenza”

mirroring della modalità Non disturbare e della modalità Bedtime per gli utenti Google Pixel Watch 2 nelle impostazioni “Notifiche” per gli smartphone Google Pixel

risoluzione di alcuni bug per migliorare la qualità dell’app

La nuova versione della companion app di Google è già disponibile e può essere scaricata gratuitamente dal Google Play Store attraverso il seguente badge:

Ricordiamo che il nuovo smartwatch di Google è già disponibile al preordine in Italia (le vendite effettive iniziano il 12 ottobre) su Google Store, Amazon e Unieuro, in quattro diverse combinazioni cromatiche tra cassa in alluminio e cinturino (Argento lucido con cinturino Azzurro cielo, Argento lucido con cinturino Grigio creta, Oro champagne con cinturino Grigio verde e Nero opaco con cinturino Nero ossidiana), al prezzo di 399 euro (solo WiFi).

