Samsung sta ampliando ulteriormente il programma di test del suo Android 14, e altri due smartphone della casa di Seoul accolgono la One UI 6 beta: stiamo parlando di Samsung Galaxy A52s 5G e di Samsung Galaxy M23 5G, due prodotti di fascia media con qualche mesetto sulle spalle.

One UI 6 beta disponibile per Samsung Galaxy A52s 5G e Samsung Galaxy M23 5G

Mentre sul canale stabile Samsung Galaxy A52s 5G sta ricevendo in questi giorni le patch di sicurezza di ottobre 2023, su quello beta viene distribuita la prima build della One UI 6.0, basata su Android 14. Discorso simile per Samsung Galaxy M23 5G, segno di come il produttore voglia fare le cose per bene e rapidamente anche quest’anno nonostante il rilascio “ritardato” della versione stabile del sistema operativo da parte di Google. Giusto qualche giorno fa era toccato a Galaxy Z Flip4, Z Fold4 e F23, ma ora è il momento di altri due prodotti di fascia media.

La prima One UI 6 beta per Samsung Galaxy A52s 5G è per ora disponibile in Corea del Sud, ma altri Paesi dovrebbero aggiungersi nei prossimi giorni. Naturalmente niente da fare per l’Italia, così come con gli altri smartphone del produttore. La beta viene proposta anche per Galaxy M23 5G in India a partire dal firmware E236BXXU4ZWJ2, che richiede un download di circa 2,6 GB e che integra le patch di sicurezza di ottobre 2023.

In entrambi i casi l’adesione al programma della One UI 6.0 beta avviene attraverso l’app Samsung Members. Nel caso ci seguiate da uno dei Paesi aderenti (quelli citati o che si aggiungeranno), per scaricare i nuovi firmware dovete aderire premendo sull’apposito banner all’interno dell’app, per poi recarvi in “Impostazioni > Aggiornamento software > Scarica e installa” come per un normale update.

Tra le novità previste da Samsung con la nuova release abbiamo modifiche al pannello delle notifiche e ai quick settings, un rinnovato e corposo effetto blur, un nuovo font, maggiori possibilità di personalizzazione della schermata di blocco e di quella Always On Display, una separazione più netta delle notifiche, il ritorno del menu separato per la batteria, un rinnovamento di tutte (o quasi) le app preinstallate, nuovi widget per la fotocamera e tanto altro. Alcuni cambiamenti potrebbero essere resi disponibili solo sui modelli più recenti.

Il rilascio della versione stabile della One UI 6 basata su Android 14 dovrebbe essere abbastanza vicino, anche se non possiamo fare previsioni precise. Riuscirà Samsung a lanciarla entro il mese di ottobre sulla serie Galaxy S23? Lo scopriremo presto.

