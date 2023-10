Lo sviluppo dell’interfaccia One UI 6 di Samsung basata su Android 14 procede spedito e ora è attivo anche per Samsung Galaxy Z Flip4 e Galaxy Z Fold4 e a sorpresa anche per lo smartphone di fascia media Samsung Galaxy F23.

Al momento l’aggiornamento beta One UI 6.0 per Galaxy Z Fold4 sembra essere attivo in Corea del Sud, ma a breve potrebbe diventare disponibile anche in altri mercati tra cui Stati Uniti, Germania e Regno Unito.

Samsung Galaxy F23 riceve la beta di Android 14

Questa è la prima volta Samsung rilascia un aggiornamento beta della One UI per uno smartphone dal prezzo abbordabile come Galaxy F23. Sembra che l’aggiornamento beta della One UI 6.0 sia disponibile per i Galaxy F23 in India, poiché il dispositivo è esclusivo di Flipkart.

L’aggiornamento introduce anche la patch di sicurezza di ottobre 2023 sullo smartphone di fascia media di Samsung.

Se si desidera provare la beta della One UI 6.0 sul proprio dispositivo Samsung idoneo è sufficiente scaricare e installare l’app Samsung Members.

Dopo aver aperto l’app basta accedere utilizzando il proprio account Samsung, quindi toccare il banner del programma One UI 6.0 Beta nella home page dell’app e registrare il proprio dispositivo.

Una volta completata la registrazione è necessario andare su Impostazioni » Aggiornamento software e toccare Scarica e installa per ottenere l’aggiornamento.

