Continuiamo a seguire con grande interesse le sempre più numerose novità in arrivo per gli utenti Wear OS, a conferma del fatto che il colosso di Mountain View ha deciso di puntare sulla sua piattaforma dedicata a smartwatch e dispositivi indossabili.

In queste settimane Wear OS si è arricchito di nuove applicazioni e funzionalità e il sistema operativo di Google diventa sempre più completo e ricco di possibilità di personalizzazione per i suoi utenti.

Anche Google Calendar arriva su Wear OS

Ebbene, dopo l’app di Gmail per Wear OS, sulla piattaforma per i dispositivi indossabili del colosso di Mountain View sbarca anche l’applicazione di Google Calendar, che è già disponibile nel Google Play Store.

La nuova app appare come “Calendario” nel launcher ed esiste insieme ad Agenda sul Google Pixel Watch di prima generazione con Wear OS 3.5.

In pratica, la nuova app di Google Calendar mostra la visualizzazione “Pianificazione” degli smartphone e consente agli utenti di aprire i vari eventi per vedere dettagli precisi (come la posizione, le note, le notifiche e in quale calendario è stato salvato qualcosa), decidere se prendervi parte, aprire l’evento sul telefono ed eliminarlo.

Gli eventi riconosciuti, come le festività e i compleanni, possono contare su immagini di sfondo nel feed principale mentre Google Task offrirà agli utenti la possibilità di contrassegnarli come completati. L’app, tuttavia, non consentirà la creazione di nuovi eventi.

Google Calendar, inoltre, aggiunge due nuovi tile per Wear OS per “Evento successivo” e “Attività successive” mentre il taso Altro apre l’applicazione.

Ecco qualche immagine:

Ricordiamo che di recente gli utenti della piattaforma per gli indossabili di Google possono contare anche sull’app di Audible e su quelle di AllTrails e MyFintnessPal.

